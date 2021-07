Sáng ngày 7-7, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với cơn áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết vào lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, ngay khu vực Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm ATNĐ.



Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về diễn biến cơn áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TCPCTT

Vùng nguy hiểm do ATNĐ trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 17,5 đến 20,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của sóng lớn, gió giật mạnh.



Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, có khả năng mạnh thêm và đi vào Vịnh Bắc bộ. Đến 19 giờ tối nay, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía nam huyện đảo Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

Ông Khiêm cho biết, hiện cơn ATNĐ này tương đối phức tạp, cấu trúc hệ thống mây không tập trung mà phân tán.

"Do tác động kép với ATNĐ phía bên ngoài, hiện đã suy yếu, nhưng đã tạo điều kiện làm cho cơn ATNĐ này đi nhanh hơn, tác động sớm hơn trên đất liền" - ông Khiêm nhấn mạnh.



Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm KTTVQG

Ông Khiêm dự báo cấu trúc của cơn ATNĐ này sẽ giữ cường độ ở cấp 6, khoảng chiều nay sẽ đi vào Vịnh Bắc bộ, bắt đầu ảnh hưởng đất liền. Sau đó, vào khoảng từ đêm nay và sáng mai, ATNĐ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đồng Bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ.

Nhấn mạnh tác động về mưa, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ATNĐ kết hợp dãy áp thấp nên sẽ gây mưa diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

"Từ nay đến hết ngày 8-7, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt, khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngoài mưa diện rộng cần chú ý hiện tượng giông lốc, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất" - ông Khiêm nói.

Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng, tính đến 6 giờ sáng ngày 7-7, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.386 phương tiện/232.828 người. Hiện có 42 phương tiện/250 người ở Quảng Bình; 35 phương tiện/302 người ở Quảng Ngãi đang di chuyển vòng tránh.

Dự kiến từ 12 giờ chiều nay, 7-7, tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành cấm biển, còn các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa sẽ cấm biển từ 13 giờ chiều nay.

Bộ Quốc phòng duy trì 264.272 chiến sỹ và 1.979 phương tiện ứng trực sẵn sàng công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Tối qua, từ 20-20h30 ngày 6-7, Bộ đội Biên phòng đã tổ chức bắn pháo hiệu tại 19 điểm ven biển.