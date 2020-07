1 Phó Giám đốc Công an TP.HCM được thăng hàm Thiếu tướng

Ngày 18-7, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng cho ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM



Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa cho Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn. Ảnh: CATP

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Đinh Thanh Nhàn

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh quyết định thăng hàm cấp tướng cho ông Đinh Thanh Nhàn thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với thành tích, công lao đóng góp to lớn của lực lượng công an nói chung và của Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn nói riêng. Đồng thời, đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của toàn lực lượng công an nhân dân.

Bộ trưởng Công an yêu cầu Thiếu tướng Nhàn tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng, không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn đã cám ơn lãnh đạo Đảng, nhà nước, Bộ Công an, lãnh đạo TP… đã ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao và phong cấp bậc hàm mới cho mình.

“Tôi coi đây là vinh dự lớn lao, là dấu son đáng nhớ trong sự nghiệp của bản thân với tâm nguyện vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn” – Thiếu tướng Nhàn khẳng định.

Ông cũng hứa sẽ luôn hết lòng, hết sức phụng sự Đảng, Tổ quốc và nhân dân. “Tôi sẽ cùng tập thể Ban giám đốc Công an TP đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Trước mắt, sẽ triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an , lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả trong Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” – Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn nói.