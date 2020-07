Giám đốc Công an TP.HCM nói về lễ ra quân trấn áp tội phạm

Tối 15-7, Công an TP.HCM tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Lễ ra quân được tổ chức tại trụ sở Công an TP.HCM vào tối 15-7. Ảnh NT

Theo Công an TP.HCM, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm diễn ra khi cả nước triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám, Quốc khánh 2/9, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, các hoạt động năm ASEAN 2020 và đặc biệt Đảng bộ và nhân dân thành phố đang gấp rút chuẩn bị để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh, các đơn vị phải tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm... Ảnh NT

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu phải chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại, khủng bố, gây rối an ninh trật tự ở TP.



Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn Thành phố sẽ được triển khai trong thời gian hai tháng từ 15-7 đến hết 14-9. Ảnh NT

Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh, các đơn vị phải tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ; chủ động phương án phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh, an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm; tổ chức thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ngay từ khi ra quân; kịp thời ngăn chặn, hạn chế tối đa thiệt hại do tội phạm và vi phạm pháp luật gây ra; khẩn trương điều tra, khám phá các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa, tố giác tội phạm; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong việc phân công quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản tự phòng về an ninh trật tự.

Trong sáu tháng đầu năm 2020, Công an thành phố đã kéo giảm được 1,79% số vụ phạm pháp hình sự, nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, ma tuý bị triệt xóa, tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm trên cả 03 tiêu chí; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định nhưng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.