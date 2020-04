Công an quận 11 tung quân trấn áp tội phạm đợt dịch COVID-19

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Công an TP.HCM cũng như công an quận 11 tung nhiều lực lượng, đặc biệt là các tổ công tác 363 tuần tra kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn.



Khuya 11- 4, các tuyến đường trên địa bàn quận 11 bắt đầu vắng phương tiện đi lại. Tổ công tác 363 Công an quận bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ.

Theo trung tá Lê Văn Vũ, Tổ trưởng Tổ 363 Công an quận 11 cho biết, lực lượng 363 Công an quận 11 tăng cường tuần tra, kiểm soát các hành vi vi phạm pháp luật. “Cương quyết đấu tranh với trộm cắp, cướp giật, nhất là những đoạn đường vắng, chúng thường rat ay để cướp giật” – ông nói.



Lực lượng 363 Công an quận 11 thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh NT.

Tại nhiều tuyến đường có các giao lộ trên địa bàn quận 11 luôn có lực lượng công an, bảo vệ dân phố túc trực đến sáng. Trong lúc Tổ 363 tuần tra, nhiều thanh niên chạy xe thay đổi kết cấu, tụ tập thành nhóm rú ga, nẹt bô tháo chạy.

Một nam thanh niên đã được khống chế, đưa về trụ sở để xử lý.

Theo đó, người này bị xử lý ba hành vi điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh, không có gương chiếu hậu, nẹt bô liên tục trong khu dân cư và bị tạm giữ phương tiện.

Theo trung tá Vũ, lực lượng chức năng hiện nghiêm túc chỉ thỉ 16 của chính phủ, nhắc nhở người dân khi ra đường đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người.



Nam thanh niên điều khiển xe thay đổi kết cấu nẹt bô, thấy cảnh sát thì bỏ chạy, trượt té và được đưa về trụ sở xử lý. Ảnh NT.

“Thời điểm nay đường vắng nên thường xảy ra tai nạn, khi đó người dân không nên tụ tập gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chức năng và làm trái tinh thần của chị thỉ 16 về chống dịch bệnh” - trung tá Vũ tiếp.

Trước đó, trong các ngày 9, 10 và 11 tháng 4, các tổ công tác 363 của các quận huyện trên địa bàn TP.HCM cũng đã ra quân, bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, mang theo hung khí trên người, đặc biệt là vụ phát hiện người đàn ông quốc tịch nước ngoài cất dấu 27 gói cỏ mỹ trong cốp xe tại địa bàn quận 1.