Chiều ngày 9-7, ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch bệnh tại ngã tư Ba Làng, giáp ranh giữa tỉnh Long An và huyện Bình Chánh, TP.HCM lưu lượng phương tiện ra vào cửa ngõ phía Tây TP.HCM khá vắng vẻ. Dọc Quốc lộ 1, chủ yếu là xe ô tô, ô tô tải lưu thông, rải rác có ít xe máy qua lại.





Chốt kiểm soát dịch bệnh thuộc địa bàn tỉnh Long An sẽ cho dừng tất cả các phương tiện, yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ cần thiết để được đi qua. Ảnh NT

Khu vực chốt kiểm soát dịch bệnh ở Ngã Tư Ba Làng (tỉnh Long An) có nhiều lực lượng như CSGT, Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Long An phối hợp với thanh tra giao thông, quản lý thị trường, đoàn thanh niên… thuộc tỉnh Long An tổ chức chốt chặn. Tất các phương tiện muốn qua chốt phải xuất trình giấy tờ.

Nhiều trường hợp phải quay đầu xe trở lại nơi xuất phát

Ghi nhận, các xe ô tô được lực lượng Thanh tra giao thông hoặc CSGT chốt chặn từ khoảng cách xa so với chốt kiểm soát của lực lượng còn lại. Các tài xế được yêu cầu xuất trình giấy tờ CMND, CCCD hoặc tạm trú ở địa bàn Long An mới được qua. Trường hợp không ở trên địa bàn thì phải xuất trình giấy xét nghiệm có kết quả âm tính mới được qua.



Một số trường hợp người dân không xuất trình được các giấy tờ nên được yêu cầu quay trở lại nơi xuất phát. Ảnh NT

Ghi nhận, không ít người dân do không nắm kịp thời thông tin, vẫn rời nhà đi công chuyện từ Bình Chánh, TP.HCM xuống Long An hoặc đi mua đồ, lấy đồ… mà không mang theo giấy tờ. Tất các trường hợp đều được yêu cầu phải quay đầu, trở lại nơi xuất phát. Không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào.

Đứng thất thần ở vỉa hè Quốc lộ, chị Nguyệt Dung (38 tuổi, tạm trú huyện Bến Lức, tỉnh Long An) cho biết trưa cùng ngày chị đi từ nhà trọ ở huyện Bến Lức để xuống Chợ Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TP.HCM) để lấy đồ.

“Lúc trưa, tôi đi chợ Bình Chánh để lấy đồ. Tôi quả thực là không biết chuyện phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được vô. Xong tôi chạy đến Bình Chánh thì chốt kiểm soát dưới đó yêu cầu phải có giấy, không có nên phải quay đầu trở về Long An” – chị Dung nói.



Theo chị Dung, do không nắm được thông tin nên bị giữ lại chốt, quay về Long An cũng không được mà đi TP.HCM cũng không xong. Ảnh NT

Tuy nhiên, khi chị Dung quay xe về nơi ở tại huyện Bến Lức thì bị chốt kiểm soát dịch ở phía làn đường ngược lại (thuộc tỉnh Long An – PV) yêu cầu phải trình giấy xét nghiệm âm tính hoặc giấy CMND, CCD, hay tạm trú để chứng minh đang ở tỉnh Long An mới cho đi qua. “Do tôi ở nhà trọ, mới rồi đi làm tạm trú nhưng chưa được. Giờ không có giấy gì cả” – người phụ nữ than thở vì bị giữ lại.



Lực lượng CSGT và TTGT tỉnh Long An dừng các xe ô tô, yêu cầu tài xế xuất trình các giấy tờ cần thiết. Ảnh NT

Lực lượng chức năng tỉnh Long An sau đó giải thích với chị Dung đây là quy định chung cho tất cả mọi người. Chị Dung sau đó phải liên hệ với chủ nhà, nhờ chụp giấy tạm trú để gửi qua Zalo trình cho lực lượng tại chốt, chứng minh mình đúng thật là đang thuê nhà ở Bến Lức. Người phụ nữ phải chờ hàng giờ đồng hồ mới được qua chốt.

"Kẹt" giữa 2 chốt kiểm soát dịch

Tương tự như trường hợp của chị Dung ở trên, anh Đoàn Công Quang (31 tuổi, ngụ tỉnh Long An) cho biết mình đi làm hàng ngày trên tuyến đường này để làm việc tại công ty dịch vụ công ích tại quận 11, TP.HCM.

Tuy nhiên, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, anh Quang đi từ địa bàn Long An sang TP.HCM thì không bị chặn lại nên đánh liều chạy qua. Đến chiều, khi trở về nhà thì bị chốt kiểm soát ở địa bàn tỉnh Long An chặn lại, yêu cầu xuất trình giấy tờ nhưng không có.



Trong khi đó, chốt kiểm soát ở địa bàn huyện Bình Chánh kiểm soát tất cả các phương tiện vào TP.HCM. Ảnh NT

“Tôi chỉ có giấy chứng nhận làm việc tại công ty và giấy chứng nhận đã tiêm vaccine, khi trình ra cũng không được chấp nhận” – anh Quang buồn rầu.

Không ít người dân khác cũng rơi vào hoàn cảnh dỡ khóc dỡ mếu như anh Quang, chị Dung… sau đó họ phải liên hệ với người nhà chụp các giấy tờ cần thiết chứng minh có tạm trú tại địa bàn tỉnh Long An hoặc các giấy tờ liên quan để được qua chốt.



Người dân cần phải cập nhật các thông tin, trang bị đầy đủ giấy tờ tùy thân và giấy xét nghiệm âm tính mới có thể lưu thông qua chốt qua địa bàn tỉnh Long An hoặc TP.HCM. Ảnh NT

Một cán bộ làm việc tại chốt kiểm soát dịch bệnh thuộc TP.HCM trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh cũng thừa nhận đây là một trong những bất cập thể hiện trong quá trình trực chốt, kiểm soát người qua lại.

“Nhiều trường hợp người dân như ‘mắc kẹt’ giữa hai chốt kiểm soát dịch bệnh. Họ không thể xuất trình giấy tờ, cũng như không thể làm các xét nghiệm vì ở đây không có cơ quan nào có thể xét nghiệm, cấp giấy để họ quay trở về nơi xuất phát. Đây là một thực tế cần phải tháo gỡ” – người này nói.



Chốt kiểm soát dịch bệnh ở địa bàn huyện Bình Chánh hướng vào TP.HCM chủ yếu là lực lượng CSGT phối hợp với thanh tra giao thông, quân đội... trực chốt. Ảnh NT

Ghi nhận, tại chốt kiểm soát dịch bệnh hướng vào TP.HCM chủ yếu là lực lượng CSGT trực chốt, tất cả đều mang đồ bảo hộ. Lực lượng vừa đảm bảo việc kiểm soát lượng người dân vào TP.HCM qua việc xuất trình giấy tờ hợp lệ cũng như đảm bảo việc phân luồng, hướng dẫn xe ô tô lưu thông để đảm bảo không ùn ứ, kẹt xe.

“Tôi ở Gò Đen (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) nay chạy xe đi mua dầu máy” – một người đàn ông trung tuổi bị chặn lại nói với lực lượng trực chốt. Tuy nhiên, người này không xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính nên năn nỉ, cho qua nhưng không được chấp nhận. Người đàn ông sau đó quay về. Khi được hỏi, ông cũng thừa nhận: “Giờ quay về thôi. Cũng không có gì, không có giấy thì phải quay về đó là quy định phải chấp hành”.



Việc kiểm soát tại các chốt được thực hiện 24/24. Ảnh NT

Tương tự, anh Huỳnh Nam Thanh Thi (49 tuổi, tạm trú ở Tiền Giang) cho biết mới về đám giỗ của người thân ở TP.HCM giờ quay về TP. Mỹ Tho. “Tôi lâu nay đi bình thường. Trời ơi, người ta đòi giấy mà tôi làm bảo vệ có mấy triệu tiền lương, khổ muốn chết tiền đâu đi khám. Mà tôi không biết, biết thì tôi đi làm rồi” – anh Thi than.