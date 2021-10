Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của TP trong tháng 9 và chín tháng đầu năm, Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thanh Tâm cho biết, chỉ số phát triển công nghiệp tháng 9 ước tăng hơn 32 % so với tháng trước. Đến ngày 29-9 có 209/1.167 doanh nghiệp hoạt động trở lại (chiếm 17,9%), tăng 138 doanh nghiệp so với ngày 31-8. Du lịch trong tháng 9 do dịch bệnh nên không phát sinh khách đến du lịch tham quan TP. Trong 9 tháng, tổng lượng khách đến TP hơn 2 triệu lượt, đạt hơn 33% kế hoạch, giảm 43,6% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp lưu trú ước phục vụ 868.000 lượt khách, đạt 32,9% kế hoạch, giảm 40,1% so cùng kỳ. Tổng doanh thu lĩnh vực này là 1.328 tỉ đồng, đạt 32,4% kế hoạch và giảm 37,8% so với cùng kỳ. Đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 29-9, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 2.458/7.758 tỉ đồng, đạt 31,6% kế hoạch vốn được phân bổ…