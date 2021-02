Chủ tịch Đà Nẵng xuyên đêm chúc Tết các đơn vị

Tối 11-2 (30 tháng Chạp), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến thăm và chúc Tết một số đơn vị trên địa bàn TP.

Tại Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Phan Ngọc Truyền (Trưởng phòng CSGT) cho hay đơn vị bố trí toàn bộ quân số ứng trực trong những ngày Tết Nguyên đán.

Những ngày Tết, người dân thường có tâm lý chủ quan khi tham gia giao thông. Bên cạnh việc nhắc nhở, lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như : nồng độ cồn, lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định...



Ông Lê Trung Chinh thăm, chúc Tết Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Chinh, do dịch COVID-19, lượng xe ra vào TP giảm hơn so với mọi năm. Tuy vậy, CSGT phải đặc biệt cảnh giác các hành vi vi phạm an toàn giao thông.

"Tình hình giao thông trước Tết đã yên ổn thì nỗ lực giữ vững như vậy trong những ngày Tết" - ông Chinh nói.

Tại Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà), ông Chinh đánh giá cao lực lượng Công an TP nói chung trong năm qua đã phá rất nhiều vụ án lớn, trong đó có nhiều án ma túy.

"Nếu không có sự nỗ lực của lực lượng công an thì không biết tình hình sẽ như thế nào. Công an phải tiếp tục đảm bảo cho nhân dân đón Tết an bình, vui vẻ, hạnh phúc" - ông Chinh yêu cầu.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng lưu ý công an cấp phường/xã tập trung rà soát những người về từ vùng dịch COVID-19 để kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly.

Tối cùng ngày, ông Chinh đến thăm lực lượng tuần tra 911 chuẩn bị ra quân đêm giao thừa.

Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định với Chủ tịch TP rằng toàn lực lượng sẽ nỗ lực hết sức mình vì bình yên của nhân dân trong dịp Tết.

Trong đêm giao thừa, Chủ tịch Đà Nẵng sẽ đến thăm và chúc Tết các đơn vị khác như: Trung đoàn Bộ binh 971, Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 699, Xí nghiệp Quản lý bãi rác Khánh Sơn...