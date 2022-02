Sáng 1-2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang tại TP Đà Nẵng.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang tại TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo cáo với Chủ tịch nước, Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, cho hay trong năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP cơ bản ổn định. Tuy vậy, một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của TP chưa đạt được do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đời sống của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo Đại tá Hương, thời gian tới, các lực lượng vũ trang tại TP Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác dự báo tình hình, tăng cường huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, góp phần vào sự phát triển chung của TP.

Tại buổi thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ cùng gia đình, nhân dân toàn TP Đà Nẵng một năm mới bình an, mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.



Theo Chủ tịch nước, Đà Nẵng đã có những cơ chế, nghị quyết mới trong phát triển, nhất là xử lý những vấn đề tồn tại bất cập. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Chủ tịch nước, dịch COVID-19 trong năm 2021 diễn ra khốc liệt, gây ra những hậu quả nặng nề trên cả nước. Trong đó, Đà Nẵng cũng bị tàn phá hết sức nặng nề.

Chủ tịch nước đánh giá lực lượng vũ trang TP đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành quả chung trong công tác phòng chống dịch với những biện pháp quyết liệt.

“Lãnh đạo Đà Nẵng đã có nhiều sáng tạo nhằm giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Trong đó, lực lượng vũ trang TP là lực lượng tuyến đầu cùng với y bác sĩ đã lăn xả, thực hiện tốt các chủ trương của TP nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19”- Chủ tịch nước cho hay.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho hay Đà Nẵng ở vị trí trung tâm của cả nước, giao thương đi lại rất lớn nhưng với sự chỉ đạo của lãnh đạo TP cùng với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, TP đã làm tốt việc phòng chống dịch.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các lực lượng vũ trang tại Đà Nẵng luôn đề cao cảnh giác, học tập rèn luyện, xây dựng lực lượng vững mạnh để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Cũng theo Chủ tịch nước, Đà Nẵng đã có những cơ chế, nghị quyết mới trong phát triển, nhất là xử lý những vấn đề tồn tại bất cập để từ đó xây dựng một TP ngày càng văn minh, hiện đại, hợp tác quốc tế sâu rộng.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc Tết Quận ủy Hải Châu và UBND phường Thuận Phước (quận Hải Châu, Đà Nẵng).