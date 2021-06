Chiều 7-6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Hạ Viện Australia Tony Smith. Cuộc hội đàm nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia nói chung và quan hệ nghị viện hai nước nói riêng trong thời gian tới.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Australia là cường quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương và trên thế giới.

Ông đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc ở các cấp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, phấn đấu nhanh chóng nâng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều so với hiện nay. Đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, quân y, an ninh mạng, khoa học công nghệ…

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ Australia tiếp tục gia hạn thời gian lưu trú và miễn giảm chi phí visa cho công dân Việt Nam; tạo điều kiện hơn nữa cho lưu học sinh Việt Nam quay trở lại Australia học tập.

Ông cũng đề nghị Australia ủng hộ việc tiếp cận vaccine công bằng và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 cho các quốc gia khó khăn, trong đó có Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề vaccine phòng chống COVID-19, Chủ tịch Hạ viện Tony Smith cho biết việc tiêm chủng ở Australia được triển khai nhanh khi có Chương trình vaccine và quan điểm của Chính phủ Australia là thực hiện nhanh để phục vụ người dân và nền kinh tế.

Ausrtalia đã cam kết viện trợ cho Việt Nam 40 triệu AUD để tiếp cận vaccine COVID-19.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Đáng chú ý, về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định quan điểm nhất quán của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Cũng tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Hạ viện Tony Smith sang thăm Việt Nam, tạo điều kiện cho các nhóm nghị sỹ hai bên trao đổi kinh nghiệm trong công tác giám sát các vấn đề quan trọng, phát huy vai trò lập pháp trong phát triển mối quan hệ song phương…