Ngành dệt may đã "làm lên điều kỳ diệu" Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đến thăm Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Năm 2021, bất chấp khó khăn do dịch Covid-19, ngành dệt may đã đạt được những kết quả phát triển hết sức ấn tượng với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 40,4 tỷ USD, tăng trưởng gần 15%, vượt mức tăng trưởng của năm 2019. Đặc biệt, ngành dệt may Việt Nam vẫn giữ được vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Biểu dương những thành tựu này, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ngành dệt may, trong đó có Tập đoàn Dệt may Việt Nam “đã làm nên những điều kỳ diệu. Càng trong khó khăn, thử thách thì càng có sức bật mạnh mẽ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, với bước phát triển nhảy vọt trong điều kiện khó khăn khắc nghiệt của năm 2021, trong năm 2022, Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên sẽ nỗ lực hơn nữa, tiếp tục dệt nên những ước mơ, khát vọng, hoài bão và niềm tin vào chính mình, vào tương lai, tiền đồ của đất nước để gặt hái được những thành công, kỳ tích mới.