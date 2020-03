Chủ tịch Quốc hội: ‘Không vì dịch mà bộ máy đình trệ’

Mùa dịch này, chính sách bộ đội biên phòng phải tương xứng với nhiệm vụ Tại phiên họp thứ 43, Ủy ban Thường vụ QH đã cho ý kiến về dự án Luật Bộ đội biên phòng. Một trong những vấn đề được nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ QH quan tâm liên quan đến chế độ, chính sách đối với bộ đội biên phòng. Theo dự thảo, Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng và chính sách đặc thù công tác, địa bàn hoạt động ở khu vực biên giới theo quy định pháp luật; ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao, cư dân biên giới vào lực lượng bộ đội biên phòng. Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Thượng tướng Võ Trọng Việt (Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh) cho biết Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị ban soạn thảo rà soát, nghiên cứu để quy định đầy đủ các chế độ, chính sách về biên phòng, bảo đảm tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng này. Nhiều ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ QH sau đó cũng đề nghị cần quy định rõ hơn về chế độ, chính sách đối với lực lượng bộ đội biên phòng. Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng cho rằng lực lượng bộ đội biên phòng là nòng cốt trong bảo vệ biên giới, do vậy chính sách đối với lực lượng này cần được quy định rõ trong luật. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng khẳng định lực lượng bộ đội biên phòng rất quan trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ đội biên phòng không chỉ bảo vệ biên giới mà còn làm nhiều nhiệm vụ khác từ giáo dục, y tế cho tới tăng cường cán bộ chủ chốt ở cơ sở… Bà Ngân nhấn mạnh chính sách đối với lực lượng này cũng phải thể hiện rõ quan điểm của Nhà nước đối với những người sống xa nhà, ở nơi biên cương Tổ quốc.