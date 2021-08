Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa có thư kêu gọi người dân của tỉnh hiện đang học tập, lao động ở các tỉnh/TP bạn an tâm tiếp tục ở yên tại chỗ và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo lời trong thư, An Giang tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đến hết ngày 15-8.

“Tôi biết rằng, việc thực hiện giãn cách xã hội thêm một ngày sẽ càng làm chồng chất thêm khó khăn về đời sống của bà con An Giang, nhưng chúng ta phải quyết tâm thực hiện vì sự an toàn xã hội và sức khỏe nhân dân. Tôi rất mong bà con, nhân dân thấu hiểu và đồng tình ủng hộ!" - Bức thư viết

Cùng đó, ông Bình bày tỏ: "Đối với bà con nhân dân An Giang xa quê thì càng khó khăn bội phần. Tôi biết rằng, từng người, từng gia đình đang lo lắng cho cuộc sống hiện tại, cũng như thời gian sắp tới, nên quyết định lựa chọn sẽ tiếp tục ở lại hay về quê để ổn định cuộc sống!"

Ông Bình kêu gọi,, trong thời khắc quyết định sự thành công của công tác phòng, chống dịch bệnh, mọi người “ai ở đâu ở đấy” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ là biện pháp hiệu quả nhất, quan trọng nhất để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, sớm trả lại cuộc sống bình yên cho xã hội, cho mọi người.

"Vì vậy, tôi tha thiết kêu gọi bà con, nhân dân An Giang đang sinh sống, học tập, lao động và làm việc ngoài tỉnh hãy tiếp tục ở yên tại chỗ, cố gắng giữ gìn sức khỏe và thực hiện tốt những biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế và của địa phương” – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kêu gọi.



Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Hải Dương

Theo lá thư, trong thời gian này, bà con gặp khó khăn trong cuộc sống có thể liên hệ trực tiếp với đại diện Hội đồng hương An Giang tại TP. HCM qua địa chỉ email (hoidonghuongiangiang2021@gmail.com) hoặc số điện thoại 0849.478.889 (gặp anh Trần Văn Hảo - Tổng Thư ký hội) để được tư vấn.

Cạnh đó, lá thư cho biết, hiện nay, tổ chức mặt trận, đoàn thể của tỉnh An Giang đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở TP.HCM và một số tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ nắm bắt nhu cầu hỗ trợ lương thực, thực phẩm... và kịp thời chuyển đến tay những bà con, người dân An Giang đang còn ở lại các địa phương này.

Cùng với đó, trong những ngày tới, nhiều chuyển hàng nghĩa tình của quê hương An Giang sẽ tiếp tục được chuyển đến để hỗ trợ kịp thời cho bà con. Chủ tịch tỉnh An Giang mong Hội đồng hương An Giang tại TP.HCM luôn giữ vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và người dân tỉnh nhà, cùng bà con xa quê, luôn động viên, giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, giúp bà con quê mình được ấm lòng, vượt qua thời khắc khó khăn hiện tại để ổn định cuộc sống.

“Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, tình yêu quê hương mãi còn ở lại. Tôi rất mong bà con An Giang xa quê quan tâm giữ gìn sức khỏe, bình an và củng vượt qua đại dịch COVID-19. Quê hương An Giang luôn dõi theo và sẵn sàng hỗ trợ kịp thời khi bà con An Giang xa quê cần” – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình động viên.