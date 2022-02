Sáng 16-2, TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ giao quân các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2022. Lễ giao quân điểm của TP được tổ chức tại Ban chỉ huy quân sự quận 12.



Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP.HCM, năm 2022 tổng số lệnh gọi nhập ngũ đã trao là 3.984 người, trong đó lệnh chính thức là 3.800 công dân nam, dự phòng là 184 công dân (chiếm 4,84% so với chỉ tiêu).



Số đảng viên nhận lệnh là 79 người (đạt 2,08% so với chỉ tiêu), trong đó đảng viên chính thức là 66 người (chiếm 1,74%). Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 1.684 người (đạt 44,32% so với chỉ tiêu). Công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, 2 là 3.189 người (đạt 83,92% so với chỉ tiêu).



Tân binh Bùi Tấn Thành đại diện cho các thanh niên lên đường nhập ngũ hứa sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.



Lãnh đạo quận 12 đánh hồi trống xuất quân tiễn các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên động viên các thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ.



Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thăm hỏi, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.



Lễ giao quân diễn ra trong không khí vui tươi, hào hứng nhưng cũng đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.



Người thân, bạn bè tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng.



Phút giây bịn rịn chia tay người thân lên đường làm nghĩa vụ công dân.