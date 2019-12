Công an Hà Nội: Phải hội thảo để thống nhất về ngáo đá

Chiều nay 5-12, HĐND TP Hà Nội đã chất vấn về vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội.



Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội

Hà Nội có 257 người "ngáo đá", hàng chục người "ngáo rượu"



Các ĐB nêu ra thực trạng nhiều vụ án giết người do các người tâm thần, ngáo đá gây ra đang có chiều hương gia tăng gây bất an cho người dân. “Đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và các giải pháp để kiểm soát, phòng ngừa, đồng thời kiểm soát và quản lý chặt những đối tượng này?” – ĐB Duy Hoàng Dương (Hoài Đức) nói.



Trả lời, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết từ tháng 8-2016 Công an TP đã tổ chức hội thảo nêu ra khái niệm thế nào là ngáo đá để từ đó chỉ đạo công an cơ sở rà soát lên danh sách các trường hợp ngáo đá, ngáo rượu để kiểm soát, ngăn ngừa.

Hiện Hà nội có 257 đối tượng "ngáo đá" và khoảng chục trường hợp "ngáo rượu".

“Ngày nào đến 16 giờ chiều tôi cũng yêu cầu Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý nhắn cho tôi một cái tin về tình hình tăng giảm số lược các đối tượng ngáo đá. Nhiều trường hợp trong số này đã gây ra những thảm án không chỉ với người dân xung quanh mà với cả thân nhân trong gia đình họ, vì vậy cần phải kiểm soát chặt để ngăn ngừa” – ông Khương nói.



Giám đốc CATP hà Nội cũng cho biết hiện nay việc kiểm soát nhóm “ngáo đá, ngáo rượu” gặp khó khăn do vấn đề pháp lý, chỉ có thể đưa đi cai nghiện khi gia đình họ tự nguyện. Tương tự, xử lý đối tượng tâm thần cũng rất khó khăn, vì đưa vào điều trị phải có kinh phí. Chính quyền không thể đủ tiền để “làm từ thiện”, gia đình phải có trách nhiệm, nhưng nhiều gia đình không có tiền, vào bệnh viện cho vào vài tháng hết tiền cũng phải cho ra…

Vụ thảm sát Đan Phượng: Kiểm điểm nhiều cán bộ công an

Tại phiên chất vấn, ĐB Nguyễn Hoài Nam (Thạch Thất) đã chất vấn Giám đốc CATP Hà Nội về trách nhiệm phòng ngừa xã hội của công an cơ sở trước những vụ thảm án xảy ra do mẫu thuẫn giữa người dân với nhau.

“Trong 56 vụ giết người đặt biệt nghiêm trọng thì chiếm tới 2/3 tội phạm xuất phát từ những mâu thuẫn. Vậy công tác phòng ngừa xã hội ở đây là gì hay chúng ta chỉ mới làm theo phòng trào. Công an TP có giải pháp nào để ngăn chặn các loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?”, đại biểu Nam nói.



ĐB Nguyễn Hoài Nam (Thạch Thất)

Trả lời câu hỏi trên, ông Khương đưa ra vụ việc án mạng xảy ra tại huyện Đan Phượng liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Đông chém chết nhiều thành viên trong gia đình là ví dụ điển hình trong phòng ngừa xã hội ở mức yếu kém, trong đó có trách nhiệm của lực lượng công an, nhất là công an cơ sở.



“Qua vụ việc chúng tôi đã yêu cầu công an huyện Đan Phương kiểm điểm. Cán bộ đội cảnh sát hình sự, công an phụ trách xã cũng bị kiểm điểm trong vụ việc này. Bởi mâu thuẫn giữa hai anh em không phải là bột phát, mà có nhiều cuộc kiện cáo nhau nhân dân ai cũng biết. Vậy thì trách nhiệm nòng cốt tham mưu của lực lượng công an ở đâu” - ông Khương nói tự đặt vấn đề.