Công an huyện Bình Chánh nói về clip CSGT đánh người

Ngày 28-3, trên mạng xã hội lan truyền clip 46 giây ghi lại cảnh một người mặc sắc phục CSGT dùng tay đánh liên tục vào đầu một thanh niên đang ngồi bệt dưới đất.

Tiếp đến, một CSGT khác đến đánh tiếp vào đầu thanh niên này, rồi lôi thêm một ngưởi khác đến ngồi gần thanh niên ban đầu.



CSGT dùng chân đá vào người hai thanh niên. Ảnh chụp màn hình

Clip cũng ghi lại cảnh vị CSGT dùng chân đá về phía hai thanh niên nói trên. Clip được quay qua lớp kính xe ô tô.

Theo xác minh, clip ghi nhận trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM vào chiều 27-3.

Trao đổi với PLO về sự việc trên, lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh xác nhận hai CSGT xuất hiện trong clip thuộc Đội CSGT-TT, Công an huyện Bình Chánh.

Vị này thông tin: Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh đã nắm được thông tin và đang tiến hành kiểm tra, xác minh, sẽ có thông tin chính thức cho báo chí.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra lại, sai đến đâu, xử lý đến đó... Chúng tôi sẽ xử lý cương quyết chứ không bao che” - vị lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh khẳng định.

Cũng theo thông tin từ Công an huyện Bình Chánh, nhóm thanh niên bị đánh nói trên có liên quan đến một vụ tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, được người dân phát hiện và gọi báo cho Công an huyện. Sau đó Công an địa phương đã cử lực lượng xuống xử lý.

Nhóm thanh niên này cũng đã nhiều lần tổ chức tụ tập trên địa bàn huyện.

Trước đó, Công an huyện Bình Chánh đã thực hiện giải tán các nhóm tụ tập chạy xe gây rối ở khu vực các xã Tân Nhựt, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai nhiều lần.

Trong khi đó, nhóm thanh niên cho là họ quay clip để đăng youtube chứ không phải tụ tập đua xe.