Cùng ở trọ nên hiểu khó khăn của người dân Từ khi dịch diễn biến phức tạp, Đại úy Trương Thị Thúy Hằng, nữ cán bộ Công an phường Hiệp Phú, đành gác lại niềm vui cá nhân, bùi ngùi khi con nhỏ giận mẹ vì quá lâu chưa về quê thăm. “Tôi cũng thuê trọ ở phường nên tôi hiểu được khó khăn của người dân. Quê tôi ở miền Tây, từ khi dịch đến giờ tôi chưa về thăm gia đình, mấy đứa con tôi cứ gọi hỏi sao lâu mẹ không về thăm con” - Đại úy Hằng bùi ngùi. Chủ tịch UBND phường Hiệp Phú Nguyễn Lê Hiệp cho biết tính đến ngày 4-9, còn khoảng 1.600 người dân trên địa bàn phường chưa được nhận hỗ trợ gói an sinh. Chính quyền địa phương và ngành công an đang nỗ lực để hỗ trợ người dân. “Chúng tôi cũng cần sự đồng hành của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để giúp người dân vượt qua thời điểm khó khăn này” - ông Hiệp nói thêm.

Đại úy Trương Thị Thúy Hằng, nữ cán bộ Công an phường Hiệp Phú, thuê trọ tại địa bàn phường cùng tham gia chống dịch và hỗ trợ người dân.

Ảnh: TỰ SANG “Cám ơn vì đã hiến máu cứu con tôi” Ngày 29-8, Trung tá Nguyễn Mai Chức nhận được điện thoại từ bà Trần Thị H (phường Phước Bình, TP Thủ Đức) về việc con gái bà là VAT (14 tuổi) nhập viện ở BV Nhi đồng 2 vì bệnh suy tủy đang cần truyền máu. Theo thông tin từ bà H, 11 năm nay bà thường xuyên đưa con đi truyền máu nhưng hôm 29-8, bệnh viện thiếu máu do đang giãn cách xã hội nên đã gọi điện thoại cho công an nhờ giúp đỡ. “Nhận thông tin, tôi đã huy động công an phường và một số đội nghiệp vụ cùng công an các phường khác đến hiến máu. Đến ngày 1-9, tôi nhận được tin nhắn cám ơn của bà H vì đã kịp thời hiến máu cứu con bà kèm theo giấy xác nhận cháu đã xuất viện. Lúc này chúng tôi cảm thấy rất vui vì giúp được cháu” - Trung tá Chức chia sẻ.