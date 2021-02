Chiều 25-2, tại Công an tỉnh Hà Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Theo đó, Đại tá Trần Minh Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, được điều động và bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định Đại tá Trần Minh Tiến là cán bộ có quá trình phấn đấu, rèn luyện, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Trần Minh Tiến tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường; tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương…

Nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Minh Tiến mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.