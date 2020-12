Công an TP Cần Thơ kéo giảm tội phạm có tổ chức, tín dụng đen

Ngày 15-12, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm qua, Công an TP Cần Thơ đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đấu tranh xử lý, tác động gỡ bỏ thông tin xấu độc nhất là thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời Công an TP Cần Thơ đã thực hiện quyết liệt các công tác đấu tranh kéo giảm tội phạm hoạt động trên địa bàn nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm ma túy...

Tỉ lệ điều tra khám phá án đạt trên 92% (vượt chỉ tiêu chỉ tiêu chung là 75%); phá án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng vượt đạt 97,92%. Tình hình TNGT trong năm 2020 được kéo giảm cả 3 tiêu chí, giảm 31,2% về số vụ, giảm 34,8% số người chết và 26,6% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2019.

Trong năm 2020, Công an TP đã tập trung thực hiện có hiệu quả cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Qua đó vận động, người dân đã giao nộp 40 vũ khí quân dụng, 392 công cụ hỗ trợ, 58 súng tự chế, gần 6.000 viên đạn, 14 đầu đạn pháo, 66 hộp tiếp đạn và hàng trăm vũ khí thô sơ...



Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng

các đơn vị cơ sở thuộc Công an TP Cần Thơ. Ảnh: HD

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an TP Cần Thơ tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.



Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HD

Lãnh đạo Bộ công an cũng đề nghị Công an TP Cần Thơ nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động... Làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế.

Theo Thứ trưởng Sơn, năm 2021 là một năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước do đó Thứ trưởng yêu cầu Công an TP Cần Thơ cần tập trung chỉ đạo triển khai mạnh mẽ các biện pháp công tác nghiệp vụ, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong bất cứ tình huống nào cũng phải tập trung nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT.

Bên cạnh đó, Công an TP Cần Thơ cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2021; chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.