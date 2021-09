Chiều 10-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.



Thượng tá Lê Mạnh Hà nói tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết trong thời gian tới TP.HCM sẽ có phương án nới lỏng giãn cách, khi đó sẽ có cái tiêu chí ví dụ như xác định tiêu chí “thẻ xanh”, “thẻ vàng” để lưu thông an toàn.

Do vậy, Công an TP.HCM và Bộ Công an đã triển khai ứng dụng VN-eID. Nếu cập nhật đầy đủ thông tin về tiêm vaccine, trường hợp F0, các thông tin đầy đủ về giấy đi đường… thì app này sẽ giống như thẻ xanh (thẻ thông hành).

“Công an TP.HCM đã báo cáo Bộ Công an để liên hệ Bộ Y tế và các cơ quan liên quan để cập nhật đầy đủ dữ liệu về tiêm ngừa vaccine, các trường hợp F0 nhằm thực hiện nội dung này” - ông Hà nói.

Liên quan đến người lao động ngoại tỉnh đã tiêm 2 mũi vaccine muốn về TP.HCM làm việc, hoặc người dân ngoại tỉnh vào TP.HCM khám chữa bệnh thì phải làm sao. Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết quan điểm của Công an TP.HCM là hỗ trợ người dân tối đa nhưng cần đảm bảo quy định, hướng dẫn của ngành y tế.

Liên quan đến việc cấp giấy đi đường cho người dân sau khi TP.HCM nới lỏng một số biện pháp giãn cách từ 7-9, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết Công an TP đã cấp thêm giấy đi đường cho 21 quận huyện, mỗi quận huyện là 100 giấy đi đường. Riêng đối với TP Thủ Đức là 300 giấy.

Như vậy, Công an TP.HCM đã cấp thêm 2.400 giấy đi đường.

Về các cửa hàng, quán ăn được hoạt động theo quy định mới trên cơ sở thẩm định của chính quyền địa phương, ông Hà cho biết Công an TP hiện chưa nhận được nội dung tham mưu liên quan đến việc cấp phép cho nhóm này.

“Sau khi nhận được thông tin, Công an TP.HCM sẽ cấp bổ sung” - ông Hà nói.