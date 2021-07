Chiều 13-7, Công an TP.HCM cho biết hiện đã điều chỉnh phương pháp kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn.



Theo Công an TP.HCM, nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản của UBND TP.HCM, Công an TP tiếp tục duy trì thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại 12 chốt, trạm kiểm soát ở các cửa ngõ như hiện nay.

Đồng thời, Công an TP.HCM điều chỉnh phương pháp kiểm tra, kiểm soát của các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 trong nội ô TP của cấp quận, huyện, TP Thủ Đức.

Theo đó, hoạt động của các chốt, trạm kiểm soát trong nội ô TP sẽ chuyển từ hoạt động kiểm tra, kiểm soát cố định tại các chốt, trạm kiểm soát sang tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra lưu động trong phạm vi và các tuyến đường xung quanh các chốt, trạm trên địa bàn của từng quận, huyện.

Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Khi không tuần tra, kiểm tra lưu động, các lực lượng sẽ tiếp tục kiểm tra, kiểm soát tại các chốt cố định trong nội ô TP theo phương pháp kiểm tra ngẫu nhiên đối với các trường hợp có căn cứ, dấu hiệu vi phạm quy định giãn cách xã hội, ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, không thuộc các trường hợp cấp bách, các trường hợp được làm việc theo quy định.

Việc kiểm tra ngẫu nhiên này nhằm đảm bảo giãn cách xã hội, không để xảy ra ùn ứ giao thông tại các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong nội ô TP.

Công an TP đề nghị người dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo quy định, đồng lòng chung sức cùng hệ thống chính trị TP kiểm soát và đẩy lùi dịch COVID-19.