Chiều 23-12, tại cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu, Công an TP.HCM thông tin: Việc điều tra tình hình mua sắm kit test của công ty Việt Á được dư luận đang quan tâm trên địa bàn.



Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, ngay từ đầu mùa dịch, lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu các cục nghiệp vụ và công an các địa phương trong cả nước kiên quyết thực hiện mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh gắn liền với công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Thực hiện chỉ đạo, Ban giám đốc Công an TP trong các kế hoạch và chỉ đạo của mình đều yêu cầu các đơn vị phụ trách lĩnh vực kinh tế ngoài phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực chung phải nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như tiêu cực, tham nhũng, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. “Đây là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của công an TP.HCM suốt mùa dịch”- Thượng tá Hà nhấn mạnh.

Theo Thượng tá Hà, Công an TP.HCM là đơn vị đầu tiên trong cả nước phát hiện và xử lý hình sự đối với hành vi tham ô, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ để trục lợi liên quan đến thuốc điều trị COVID-19 và tiêm ngừa vaccine COVID-19.

Cụ thể, Công an TP.HCM đã khởi tố 18 vụ liên quan các hành vi: sản xuất vật tư y tế giả (1 vụ), lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ để trục lợi (4 vụ), tham ô tài sản (1 vụ), lừa đảo mua bán vật tư y tế, hàng giả (12 vụ).

Liên quan đến việc mua sắm kit test của công ty Việt Á, theo Thượng tá Hà, Công an TP.HCM đã có kế hoạch và phối hợp với Sở Y tế, các ngành chức năng rà soát nắm tình hình chung về công tác mua sắm trang thiết bị vật tư y tế vừa qua để phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật.



Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM thông tin tại họp báo. Ảnh: HL

Liên quan các cơ sở y tế TP có mua sắm kit test của công ty Việt Á, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết sau khi rà soát, Sở Y tế ghi nhận có 2 cơ sở y tế công lập mua sắm kit test PCR của công ty Việt Á.

Đó là Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện TP Thủ Đức. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua 1.250 kit test và Bệnh viện TP Thủ Đức mua 65.870 kit test. Theo bà Mai, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành giám sát, điều tra vụ việc và sẽ tiếp tục có thông tin.

Bà Mai cũng thông tin: Việt Á có hợp tác đặt máy xét nghiệm PCR để hỗ trợ TP.HCM.

Cụ thể, vào tháng 6-2021, khi tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng cao, việc truy vết khẩn trương cùng với lời kêu gọi các lực lượng ngoài Nhà nước cùng hỗ trợ chống dịch, một số công ty trong đó có Việt Á đã đề nghị tham gia để gia tăng năng lực xét nghiệm cho TP.

Do đó, Sở Y tế đã chấp thuận chủ trương cho phép Việt Á đặt máy xét nghiệm PCR tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu để xét nghiệm số lượng mẫu lớn từ các quận huyện chuyển về. Tuy nhiên, sau hai tuần triển khai, Tập đoàn Vingroup đã đề nghị hỗ trợ và trả tiền vật tư tiêu hao, vật dụng trang thiết bị cho công ty Việt Á nên chưa phát sinh việc mua sắm kit test, sinh phẩm của công ty Việt Á. Mặc dù vậy, Sở Y tế vẫn chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của hai đơn vị.

thượng tá Lê Mạnh Hà tiếp tục trả lời báo chí. Ông nói: Về việc điều tra hai cơ sở y tế mua kit test, Công an TP đang phối hợp, rà soát các hành vi mua sắm thiết bị y tế để làm rõ có vấn đề tiêu cực, lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi hay không.

"Trước mắt, Công an TP không thấy có dấu hiệu vi phạm so với hướng dẫn chung"- Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin.