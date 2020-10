Công an Vĩnh Long và Đồng Tháp góp hơn 1 tỉ gửi miền Trung

Ngày 23-10, Đại tá Đoàn Minh Lý, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ đóng góp, ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Tổng số tiền do Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị địa phương và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã đóng góp khoảng 700 triệu đồng.



Công an tỉnh Vĩnh Long đóng góp, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ảnh: CA

Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ chuyển 400 triệu đồng đến Công an tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh; số còn lại, sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh đang bị ảnh hưởng lũ lụt, chia sẻ khó khăn với người dân.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an Đồng Tháp cũng đã phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn do mưa lũ gây ra.



Cán bộ, chiến sĩ Công tỉnh Đồng Tháp cũng đã góp được khoảng 600 triệu đồng cho bà con miền Trung. Ảnh: CA

Tổng số tiền mà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp đã góp là gần 600 triệu đồng.