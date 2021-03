Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa ban hành Nghị quyết về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, số lượng đại biểu được bầu của HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026 là 95 đại biểu.

Số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP là 32 đơn vị. Số đại biểu HĐND TP được bầu ở mỗi đơn vị là ba người, trừ đơn vị số 31 với hai người.

Trong đó, TP Thủ Đức có ba đơn vị bầu cử. Gồm đơn vị 1 với một số phường: An Phú, An Lợi Đông, An Khánh, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thủ Thiêm, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi.

Đơn vị 2 gồm các phường: Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh.

Đơn vị 3 gồm phường: Bình Chiểu, Bình Thọ, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Bình, Tam Phú, Trường Thọ.

Các đơn vị số 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lần lược là các phường ở các quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10 và quận 11.

Quận 12 có hai đơn vị bầu cử. Gồm đơn vị số 13 với các phường: An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An, Hiệp Thành; đơn vị 14 với các phường: Tân Thới Nhất, Đông Hưng Thuận, Tân Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp.

Quận Bình Tân cũng có hai đơn vị bầu cử. Gồm đơn vị 15 với phường: An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Tân Tạo A; đơn vị 16 gồm các phường: Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B.

Tương tự, quận Bình Thạnh có hai đơn vị bầu cử. Gồm đơn vị 17 với các phường: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14; đơn vị 18 gồm các phường: 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28.

Quận Gò Vấp cũng có hai đơn vị bầu cử. Gồm đơn vị 19 với các phường: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17; đơn vị 20 gồm các phường còn lại.

Đơn vị bầu cử số 21 gồm các phường của quận Phú Nhuận. Đơn vị bầu cử số 22 gồm các phường của quận Tân Bình.

Quận Tân Phú có hai đơn vị bầu cử. Gồm đơn vị 23 với các phường: Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Thành; đơn vị 24 gồm các phường còn lại của quận này.

Huyện Bình Chánh có hai đơn vị bầu cử. Gồm đơn vị số 25 với thị trấn Tân Túc và một số xã như: An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Đa Phước, Hưng Long, Phong Phú, Qui Đức, Tân Kiên, Tân Quý Tây; đơn vị số 26 gồm các xã còn lại của huyện Bình Chánh.

Huyện Củ Chi có hai đơn vị bầu cử. Gồm đơn vị số 27 với thị trấn Củ Chi và một số xã của huyện: Phước Hiệp, Phước Thạnh, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Phú Trung; Tân Thông Hội, Thái Mỹ, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng; Đơn vị số 28 gồm các xã còn lại của huyện này.

Đơn vị số 29 gồm thị trấn Cần Thạnh và các xã của huyện Cần Giờ.

Huyện Hóc Môn cũng có hai đơn vị bầu cử. Gồm đơn vị số 30 với thị trấn Hóc Môn và một số xã của huyện: Tân Xuân, Trung Chánh, Xuân Thới Đông, Bà Điểm, Xuân Thới Thượng; đơn vị 31 gồm các xã còn lại của huyện.

Đơn vị 32 gồm thị trấn Nhà Bè và các xã của huyện Nhà Bè.