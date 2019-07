Công bố hình ảnh kẻ sát hại nữ nhân viên cây xăng

Ngày 11-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã công bố hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cây xăng và ra thông báo truy tìm đối tượng trong vụ giết người xảy ra tại cây xăng bên quốc lộ 1A (xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).



Địa điểm xảy ra vụ án mạng.

Như PLO đã đưa tin, vụ án xảy ra lúc gần 3 giờ sáng ngày 10-7 tại một cây xăng đóng bên quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Quỳnh Giang). Nạn nhân là chị Trần Thị Phượng (37 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu).

Thời điểm trên, một người đàn ông bịt mặt đến cây xăng giả vờ mua xăng rồi dùng hung khí tấn công nữ nhân viên Trần Thị Phượng và bỏ đi. Nạn nhân Phượng được phát hiện, đưa tới BV Đa khoa Minh An gần đó cấp cứu nhưng không qua khỏi.



Đối tượng gây án đội mũ và dùng khẩu trang bịt mặt.

Theo cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu, quá trình điều tra đã xác định được đối tượng nghi vấn có đặc điểm nhận dạng như sau: Là nam giới độ tuổi khoảng 25 đến 35 tuổi. Dáng người bình thường, chiều cao khoảng 1m65cm đến 1m70cm, cân nặng 65 đến 75 kg, da ngăm đen, tóc cắt ngắn.

Khi gây án đối tượng mặc áo phông màu trắng, quần kaki sáng màu, đi giày thể thao màu đen, đế giày màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen có sọc kẻ màu trắng ở giữa.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã thông báo và đề nghị các cơ quan phối hợp, truy tìm, xác định đối tượng. Nếu ai xác định được người có đặc điểm tương tự như trên cần khẩn trương thông báo cho cơ quan công an.