CSGT mở cao điểm kiểm tra vi phạm giao thông, nồng độ cồn

Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết vừa yêu cầu lực lượng CSGT công an các đơn vị, địa phương mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.



Cục CSGT yêu cầu lực lượng mở đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: TP

Cao điểm được thực hiện trong vòng hai tháng, từ 15-7 đến 14-9. Lực lượng CSGT sẽ tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trên đường bộ, nhóm hành vi được tập trung phát hiện như: Nồng độ cồn vượt quy định, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, xe khách dừng, đỗ, đón trả khách không đúng quy định, không chấp hành hiệu lệnh, tín hiệu giao thông...

Địa bàn trọng tâm là những TP trực thuộc Trung ương, địa phương có nhiều khách du lịch đến tham quan, vui chơi và tuyến giao thông trọng điểm.

Trên đường sắt, CSGT sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định tại đường ngang, lối mở phức tạp về an toàn giao thông; chấp hành về phòng, chống cháy nổ, về vận chuyển hành khách, hàng hóa, nội quy đi tàu của hành khách...

Trên đường thủy nội địa, các hành vi vi phạm sẽ bị tập trung xử lý như: Đăng ký, đăng kiểm, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, vận tải đường thủy, khai thác khoáng sản trái phép...

Cách đây hai tháng, CSGT toàn quốc cũng vừa thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Từ 15-5 đến 14-6, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý hơn 400.000 trường hợp vi phạm. Trong đó có hơn 20.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 276 lái xe dương tính với ma túy.

Thông qua công tác xử lý vi phạm, CSGT cũng tước giấy phép lái xe trên 27.000 trường hợp, tạm giữ 61.500 phương tiện. So với thời gian liền kề trước khi thực hiện kế hoạch, số trường hợp vi phạm tăng 160%.