CSGT TP.HCM và 6 tỉnh giáp ranh phối hợp bắt tội phạm, đua xe

Chiều 21-1, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội của lực lượng CSGT TP.HCM với sáu tỉnh giáp ranh gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu.



CSGT 7 tỉnh, thành ký kết quy chế hợp tác. Ảnh: LÊ THOA

Tại đây, Trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08, Công an TP.HCM, cho biết những năm qua, PC08 đã quán triệt các Đội, Trạm có địa bàn giáp ranh với sáu tỉnh nêu trên chủ động có kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong công tác giải quyết tình hình an ninh trật tự, trật tự xã hội.

Trong đó, TP.HCM và các địa phương giáp ranh đã thông báo kịp thời, phối hợp xử lý các vụ ùn tắc giao thông, sự cố cầu đường, các vụ việc người vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của CSGT hoặc người gây tai nạn bỏ trốn trên các tuyến đường giữa các tỉnh, thành.

“Các đơn vị cũng phối hợp trao đổi thông tin, huy động và bố trí lực lượng tuần tra, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng và có dấu hiệu đua xe trái phép” – Trung tá Dương nhìn nhận.



Trung tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng phòng PC08, Công an TP.HCM phát biểu. Ảnh: LÊ THOA

Trưởng phòng PC08, Công an TP.HCM, cũng khẳng định lực lượng CSGT bảy tỉnh, thành đã thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp lực lượng, hỗ trợ phương tiện trong công tác đưa, dẫn đoàn. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp có hiệu quả đối với các hoạt động của tội phạm trên các tuyến quốc lộ phức tạp.

Trung tá Dương dẫn chứng vừa qua, CSGT TP.HCM và các tỉnh giáp ranh đã phối hợp xử lý giải tán một nhóm tụ tập tuần hành từ Long An, Tây Ninh, Đồng Nai di chuyển theo các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 22 hướng về TP.HCM; hay phối hợp chặn bắt một xe tải vi phạm giao thông ở Đồng Nai nhưng bỏ chạy về TP.HCM.

Trung tá Nguyễn Đình Dương cũng đề nghị sự phối hợp thống nhất, đoàn kết, chủ động giữa CSGT TP.HCM với sáu tỉnh còn lại. Bởi, việc này sẽ giúp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý có hiệu quả các loại tội phạm. Ngoài ra, còn xử lý nhanh các sự cố ảnh hưởng đến giao thông, giúp chuyển hoá địa bàn, giữ vững trật tự an toàn giao thông ở các khu vực giáp ranh.

“Quá trình phối hợp phải giữ bí mật lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, hồ sơ tài liệu, thông tin liên quan. Công tác xử lý, giải quyết các vụ việc phải kiên quyết, thận trọng, tích cực, tuân thủ quy định pháp luật,..” – Trung tá Dương nói.



Thượng tá Trương Minh Cảnh, Phó Trưởng phòng PC08, Công an tỉnh Bình Dương trả lời báo chí. Ảnh: LÊ THOA

Bên lề buổi lễ, Thượng tá Trương Minh Cảnh, Phó Trưởng phòng PC08, Công an tỉnh Bình Dương, nhìn nhận: “Việc ký kết hôm nay sẽ giải quyết tận gốc tất cả tồn tại trong thời gian qua tại địa bàn giáp ranh, phức tạp về trật tự an toàn giao thông".

Thượng tá Cảnh cho biết, sau khi ký kết, CSGT tỉnh Bình Dương sẽ triển khai cho cán bộ chiến sĩ ở khu vực giáp ranh tập trung xử lý nghiêm các vi phạm giao thông có sự trốn tránh, chạy từ địa phương này sang địa phương khác. Đồng thời, giải quyết triệt để việc thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây mất trật tự công cộng. "Khi có sự liên kết giữa các tỉnh, thành thì đối với những vụ việc khẩn cấp sẽ được liên hệ giải quyết nhanh nhất, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân" - Thượng tá Cảnh khẳng định.



Đại tá Văn Thế Thái, Trưởng phòng PC08, Công an tỉnh Long An, trả lời PV. Ảnh: LÊ THOA

Còn Đại tá Văn Thế Thái, Trưởng phòng PC08, Công an tỉnh Long An, cho biết CSGT Long an sẽ cụ thể hoá quy chế để thực hiện hiệu quả nhất công tác phối hợp với CSGT TP.HCM trong thời gian tới. Đại tá Thái cũng nhìn nhận, địa bàn TP.HCM phức tạp về trật tự xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến Long An. Vì vậy, khi có các sự cố giao thông sẽ chủ động trao đổi với nhau, phân luồng từ xa, tránh tình trạng phương tiện dồn về TP cùng một lúc…