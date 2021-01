TP.HCM: Hơn 5000 ô tô, xe máy bị tạm giữ trong tháng cao điểm

Trước đó, sáng 15-12-2020, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cao điểm bắt đầu từ 15-12 đến hết ngày 28-2-2021. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an các quận, huyện đấu tranh kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự; đồng thời yêu cầu các đơn vị cần chủ động nắm tình hình từ xa, đánh giá, dự báo chính xác tình hình liên quan đến an ninh chính trị để tham mưu cấp ủy, chính quyền và kịp thời ngăn chặn. Tướng Nam cũng chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chuyển hướng trọng tâm công tác từ vận động thu hồi sang đấu tranh, trấn áp các đối tượng, băng nhóm tội phạm tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép, không để diễn ra phức tạp trong dịp Tết, nhất là thời điểm giao thừa, đảm bảo an ninh, an toàn các địa điểm công cộng, lễ hội đầu xuân...