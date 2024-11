Bình Dương tập trung tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm đầu tư 23/11/2024 12:29

UBND tỉnh Bình Dương vừa gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp Nhật Bản, để lắng nghe những góp ý, đề xuất của các doanh nghiệp. Đồng thời, trả lời các thắc mắc và cùng doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn khi hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.



Bình Dương thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Nhật Bản để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: MX

Bình Dương là một trong các địa phương dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài

Ông Trịnh Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương, cho biết trong bối cảnh khó khăn nhưng tình hình phát triển kinh tế-xã hội tỉnh chín tháng đầu năm 2024 đang phục hồi rõ nét, khả quan.

Ông Trịnh Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MX

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 6,31% so với cùng kỳ năm 2023; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 26 tỉ USD (tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 18,4 tỉ USD (tăng 14,5% so với cùng kỳ).

Cũng theo ông Trịnh Hoàng Tuấn Anh, với môi trường đầu tư thông thoáng và hấp dẫn, trong những năm gần đây, Bình Dương luôn là một trong số các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Bình Dương là một trong các địa phương dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài. Ảnh: LA

Tính từ ngày 1-1-2024 đến nay, Bình Dương đã thu hút hơn 1 tỉ 675 triệu USD vốn FDI gồm 179 dự án mới, 141 dự án điều chỉnh tăng vốn và 108 dự án góp vốn mua cổ phần. Lũy kế đến ngày 15-11-2024, toàn tỉnh Bình Dương có 4.372 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 42 tỉ 113 triệu USD.

Trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Bình Dương, Nhật Bản đứng thứ 2 với 357 dự án và tổng vốn đầu tư 5 tỉ 978 triệu USD, chiếm 8% về số dự án và 14% về số vốn.

Ông Trịnh Hoàng Tuấn Anh cho hay ngày 3-8-2024 Thủ tướng đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo quy hoạch, Bình Dương đặt mục tiêu trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2030 và là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của khu vực Đông Nam Á; dẫn đầu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại.

Bình Dương đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống giao thông kết nối nội vùng, liên vùng hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp. Ảnh: LA

Tỉnh cũng sẽ xây dựng hệ thống giao thông kết nối nội vùng, liên vùng hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp và quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới; tiếp tục hoàn thành gần 200 km đường vành đai, cao tốc kết nối vùng. Song song đó, Bình Dương sẽ hình thành vành đai công nghiệp, với quy mô trên 20.000 ha.

Doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực của Bình Dương

Tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng và những doanh nghiệp khác nói chung của chính quyền tỉnh Bình Dương.

Các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp của chính quyền tỉnh Bình Dương. Ảnh: MX

Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản cho biết Bình Dương có môi trường đầu tư thông thoáng và hấp dẫn. Hiện nay, tỉnh cũng đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông liên kết vùng, điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy Bình Dương ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đã quyết định mở rộng đầu tư với quy mô về vốn và hoạt động sản xuất ngày càng lớn.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, một số doanh nghiệp Nhật Bản cũng gặp khó khăn, vướng mắc nên rất mong muốn chính quyền tỉnh Bình Dương tiếp tục chung tay, đồng hành hỗ trợ.

Lãnh đạo các ngành trả lời những thắc mắc của các doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh: MX

Các doanh nghiệp đặt nhiều câu hỏi liên quan đến quy định, chế độ thông quan xuất nhập khẩu; quy định hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT); quy định về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài; thủ tục cấp giấy phép xây dựng; chính sách ưu đãi thuế đầu tư, ưu đãi khi mở rộng đầu tư kinh doanh; tình trạng thiếu lao động…

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp cho biết thời gian qua các tổ chức tín dụng đen lợi dụng thông tin cá nhân của người lao động liên hệ trực tiếp qua nhiều kênh tới công ty để quấy rối doanh nghiệp. Một số nhân sự công ty còn bị đe dọa, gây áp lực qua tin nhắn hoặc cuộc gọi cá nhân.

Các doanh nghiệp cũng nêu ý kiến về quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài còn mất nhiều thời gian làm ảnh hưởng đến kế hoạch tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực quốc tế. Các doanh nghiệp kỳ vọng chính quyền tỉnh Bình Dương cải thiện quy trình và đưa ra biện pháp hỗ trợ hiệu quả hơn.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn đề xuất phát triển đường cao tốc kết nối cảng biển và sân bay với Bình Dương, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng như xe buýt để giải quyết tình trạng gia tăng phương tiện cá nhân.

Ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương trả lời những câu hỏi của các doanh nghiệp. Ảnh: MX

Với những thắc mắc, đề xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng các sở, ban, ngành đã trao đổi thẳng thắn, không né tránh để giải quyết những vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương, cho biết hiện nay, trên địa bàn Bình Dương đang triển khai các dự án cao tốc như đường Vành đai 3 TP HCM, đường Vành đai 4 TP.HCM, đường Cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành.

Đường Vành đai 3 đoạn đi qua Bình Dương khi hoàn thành sẽ tạo động lực cho Bình Dương phát triển. Ảnh: BD

Đây là những dự án giao thông trọng điểm quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương nói riêng và của vùng cũng như cả nước nói chung. Qua đó, tạo hành lang logistic liên vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ, kết nối các cảng biển, cảng thủy nội địa, tăng cường liên kết vùng, tạo không gian phát triển mới của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.