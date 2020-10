Đà Nẵng: 4 tàu cá gặp nạn, 3 người mất tích

Ngày 10-10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng cho biết: Đồn Biên phòng Sơn Trà đang chỉ đạo các Trạm trực thuộc và các đơn vị liên quan nỗ lực tìm kiếm tàu ĐNa-90988-TS bị mất tích do mưa lũ.

Theo đó, chủ tàu ĐNa-90988-TS là bà Nguyễn Thị Mộng Trinh, thuyền trưởng là ông Đinh Văn Thanh (chồng bà Trinh).

Khoảng 6 giờ sáng 9-10, tàu chạy từ bến cá Thọ Quang qua âu thuyền Thọ Quang, khi đến Mũi Đèn thì bị mất liên lạc. Trên tàu có hai lao động là ông Thanh và một thuyền viên.



Lực lượng chức năng đưa ngư dân trên các tàu cá bị chìm vào bờ tối 9-10.

Trước đó, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu nạn ba tàu cá của ngư dân gồm tàu ĐNa 91066TS, ĐNa 30873TS và ĐNa 07070, bị sóng đánh chìm tại khu vực Mũi Đèn. Sáu ngư dân trên ba tàu cá này được cứu vào bờ kịp thời.

Trong khi đó tại huyện Hòa Vang, khoảng 5 giờ sáng 10-10, ông Thái Bá Thuận (sinh năm 1978, trú xã Hòa Khương) cùng em rể đi đánh cá tại đập Đồng Nghệ thì bị trượt chân ngã và mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy tung tích.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong 24 giờ qua tại Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to. Lượng mưa tính từ 1 giờ ngày 9 đến 1 giờ ngày 10-10 tại Đà Nẵng là 150-350 mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông và trường gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, mưa rất to và dông trong 24 giờ tới.