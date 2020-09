Đà Nẵng: Trắng đêm dầm mưa đưa dân đi sơ tán để tránh bão

Tối 17-9, hàng loạt địa phương của Đà Nẵng triển khai công tác sơ tán những người dân sống trong những căn nhà tạm bợ về nơi trú bão. Người dân sẽ được đưa vào những nơi kiên cố như nhà trú bão, trường học, nhà văn hóa được trưng dụng. Ảnh: HẢI HIẾU



Tại phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) có hai xóm có nhiều căn nhà tạm bợ cần phải sơ tán. Phường này lên phương án đưa người dân đến trường THCS Phạm Ngọc Thạch (đường Nguyễn Trung Trực). Mọi người sẽ kê bàn sát lại tạo thành giường tạm để ngủ.



Theo ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, phường này có khoảng 120 người cần phải di tản về nơi an toàn. Đến 20 giờ ngày 17-9, hầu hết người dân sống trong những căn nhà có nguy cơ đã được đưa về nơi trú bão.



“Nhiều người lưỡng lự không chịu đi vì muốn ở lại để giữ nhà. Chúng tôi phải thuyết phục họ mới chịu đi, chưa có trường hợp nào phải cưỡng chế”, ông Hải nói. Trong ảnh, ông Hải trực tiếp đến khu vực nhà dân tạm bợ, chỉ đạo công tác phòng tránh bão. Ảnh: HẢI HIẾU

Còn tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), ngay tối nay phường đã tổ chức di dời khoảng 500 dân ở hai khu liền kề Đông Trà và Tân Trà vào nơi kiên cố để phòng chống bão. Cụ thể, khoảng 143 khẩu khu liền kề Tân Trà được di dời đến Trường mẫu giáo Tân Trà và gần 300 khẩu ở Đông Trà được đưa về Trường tiểu học Lê Văn Hiến. Ảnh: TÂM AN



Các thành viên trong Ban phòng chống bão của phường Hòa Hải đưa một cụ bà vào nơi kiên cố. Ảnh: TÂM AN



Người dân lên xe của Ban phòng chống bão để về nơi tránh bão. Ảnh: TÂM AN



“Hiện tại việc di dời dân đến nơi an toàn đã xong. Đáng mừng là tất cả mọi người đều chấp hành rất tốt, một số bà con không di dời đến điểm trường do phường bố trí thì đã đến ở nhờ nhà người quen để tránh bão. Đêm nay lực lượng thanh niên xung kích và dân quân sẽ túc trực tại các trường để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi cần”, một lãnh đạo phường cho hay. Ảnh: TÂM AN