Sáng 17-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đã có buổi làm việc trực tuyến với UBND các quận 8, Gò vấp, Bình Tân và huyện Hóc Môn về giám sát thực hiện các Nghị quyết 42, 154, 68 của Chính phủ và Nghị quyết 09 của HĐND TP liên quan đến chính sách, hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch COVID-19.



ĐBQH Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: LÊ THOA

ĐBQH Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trên thực tế có trường hợp lập khống danh sách người nhận, ký tên khống, nhận trùng, nhận 2-3 lần vượt quá quy định….

Theo Đại tá Quang, từ ngày 17-8 đến 15-9, TP.HCM có 154 vụ người dân kéo đi lên các trụ sở để khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến việc hỗ trợ với 7.421 trường hợp, đứng đầu là quận Bình Tân, kế đến là quận 8, huyện Hóc Môn.

Đại tá Quang cho rằng sở dĩ có tình trạng này là do các văn bản hướng dẫn hỗ trợ rất khó hiểu.

“Văn bản của chúng ta rất khó hiểu, cán bộ còn không hiểu được, huống gì tổ dân phố, người dân… Người thực thi là hệ thống chính trị cũng gặp lúng túng, truyền tải đến người dân còn khó khăn hơn, đó là nguyên nhân của việc khiếu nại, bức xúc” – Đại tá Quang nói.

Về chủ quan, ông cũng nhìn nhận việc các cán bộ tổ dân phố lớn tuổi, bệnh nền nhưng không vì thế mà không thực hiện an sinh cho dân hoặc vì thế mà có sai sót. Trường hợp này cần phải tổ chức lại, thay người, tăng cường người.

“Lần đầu tiên, Công an TP phải đưa cán bộ các phòng, ban nghiệp vụ xuống trụ sở công an phường, xã để làm việc. Bởi công an phường, xã đã đi về hết với dân” – ông nói và cho biết đây là việc chưa từng có, là cách thức linh hoạt để phục vụ cho người dân.

Theo Phó Giám đốc Công an TP, vừa qua có hạn chế ở việc công an cơ sở không được cho tham gia vào việc khảo sát, duyệt danh sách hỗ trợ mà chỉ cho thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, giữ các chốt kiểm soát, hàng rào cô lập. Tuy nhiên đợt hỗ trợ lần 3 này sẽ giao cho công an hỗ trợ.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Sỹ Quang cũng cho rằng khâu tuyên truyền về các gói hỗ trợ rất quan trọng. Bởi có tình trạng tổ dân phố cứ đưa hỗ trợ xuống mà người dân không biết đã nhận chưa mà cứ đưa là nhận nhưng không biết gói này ở đâu, vì sao được nhận, còn người không được nhận là vì sao?

Có cả tình trạng người dân kéo lên phường khiếu kiện, xin được giải thích nhưng bảo vệ không cho vào nên bà con kéo lên UBND quận cả trăm người. “Chúng ta phải đối thoại minh bạch rõ ràng, hướng dẫn cho dân bằng các hệ thống trực quan sinh động như inforgraphic, chứ chỉ bằng văn bản thế này thì người dân không hiểu đâu” – ông nói.

Đáng chú ý, Phó Giám đốc Công an TP khẳng định có dấu hiệu một số cá nhân lợi dụng vị trí, công tác để đưa người quen, người thân vào diện hỗ trợ khiến bà con bất bình. Ông cho rằng, việc hỗ trợ phải đảm bảo công bằng, lòng tin của người dân đối với chính quyền là tài sản quý giá nhất.

Trước việc sót lọt đối tượng thuộc diện hỗ trợ, ông cho rằng đợt 3 cần thay đổi cách làm, có thể chậm lại một tí, chậm mà chắc.