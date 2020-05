Đề nghị giảm thuế và chưa tăng lương cơ sở

Nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tại bản báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu trong thời gian tới cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp. Đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về KT-XH và NSNN, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Vũ Hồng Thanh cho hay cơ quan này cơ bản nhất trí với các kết quả đạt được của Chính phủ. Tuy vậy, báo cáo thẩm tra cũng lưu ý nhiều vấn đề nổi lên như số DN ngừng hoạt động và DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tăng cao… Liên quan đến việc xuất khẩu gạo, Ủy ban Kinh tế nhận định: “Việc phối hợp điều hành xuất khẩu gạo thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán gây ảnh hưởng lớn đối với hoạt động của DN và bức xúc cho xã hội”. Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ báo cáo kết quả xử lý 12 dự án, DN chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương; tái cơ cấu Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy. Cùng đó là hiệu quả hoạt động của các ngân hàng mua bắt buộc, việc tính toán giá điện… Ủy ban Kinh tế cũng nêu tình hình chặt phá rừng ở Tây Nguyên thời gian gần đây diễn ra phức tạp. Một số án giết người nghiêm trọng đã xảy ra. Một số vụ việc liên quan đến bảo kê, băng nhóm gây bức xúc trong dư luận xã hội cũng được nói đến. Trong những nhiệm vụ, giải pháp cho những tháng cuối năm 2020, Ủy ban Kinh tế cho rằng Chính phủ cần chủ động xây dựng các kịch bản phát triển KT-XH trong ngắn hạn, dài hạn, trong đó có kịch bản với dự báo chưa thể khống chế dịch bệnh trong năm 2020. “Có ý kiến đề nghị đánh giá về tình hình và các giải pháp bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông” - Ủy ban Kinh tế nêu. Ủy ban Kinh tế cũng yêu cầu đánh giá lại các chỉ tiêu, các cân đối lớn của nền kinh tế cho cả năm 2020 và cho cả giai đoạn 2016-2020.