Đề nghị truy tố nguyên TGĐ Tổng Công ty Lương thực Miền Nam

Công an đề nghị xử hình sự, VKSND nói chỉ xử lý hành chính Điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT xác định ông Trương Thanh Phong (nguyên TGĐ Tổng công ty LTMN) trong năm 2013 có điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty LTMN. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, thực tế ông Phong không chỉ đạo, điều hành trực tiếp mà chỉ thực hiện theo các quyết định, nghị quyết của Hội đồng thành viên. Ngày 20-4, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Phong. Tuy nhiên, hôm sau VKSND Tối cao có văn bản đề nghị Bộ Công an chỉ xem xét xử lý bằng biện pháp hành chính đối với Phong. Đến 4-6, VKSND Tối cao có Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can và Quyết định không phê chuẩn Lệnh khám xét đối với Trương Thanh Phong. Hiện, Bộ Công an vẫn đang tiếp tục đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Phong.