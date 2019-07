Thêm nữ kế toán bị khởi tố vụ Công ty Lương thực Trà Vinh

Theo đó, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố các bị can Trần Văn Tâm (nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh), Nguyễn Tấn Vinh (nguyên Kế toán trưởng), Phan Văn Hiệp (nguyên Giám đốc XN Cầu Kè), Nguyễn Nhất Thống (nguyên Trưởng Phân xưởng Tân An Luông), Cao Minh Chiểu (nguyên kế toán) và Cao Tấn Được (nguyên kế toán) cùng tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản. Còn các bị can Lê Hoàng Minh (nguyên Giám đốc XN Càng Long), Lê Châu Giang (nguyên kế toán, Phó Giám đốc XN Càng Long), Nguyễn Vĩ Long (nguyên kế toán XN Càng Long), Võ Văn Sen (nguyên Giám đốc Công ty Đại Phúc), Hồ Phú Lộc (nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến lương thực Thanh Nhàn) và Nguyễn Thị Liễu (nguyên kế toán trưởng công ty CP Đại Phúc) bị đề nghị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.