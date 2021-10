Trong những ngày TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người có nhu cầu đi lại phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Lợi dụng việc này, với sự tiếp tay của bảo vệ, một số nhân viên y tế Trạm Y tế phường Hiệp Bình Chánh và nhân viên y tế phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại Trạm Y tế phường Hiệp Bình Chánh đã thu giá cao hơn gần gấp đôi so với quy định.



Hai nhân viên y tế đến tận nhà test nhanh COVID-19 với giá 1,5 triệu đồng/hai người. Ảnh: T.SANG

Thu 1 triệu đồng cho một lần test

Đầu giờ chiều 23-9, anh P (ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) đến Trạm Y tế phường Hiệp Bình Chánh (số 7 đường 22, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh) test nhanh COVID-19 để đi công tác.

Lúc này chưa có nhân viên, anh ra ngồi gần khu vực cổng thì một bảo vệ đến hỏi thăm. Sau khi biết mục đích của anh thì nhân viên bảo vệ báo là có dịch vụ test nhanh tại nhà, yêu cầu anh P để lại họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà… sẽ có người đến nhà làm giúp. Nhân viên này cũng báo giá là 1 triệu đồng/người và 1,5 triệu đồng nếu test cho hai người.



Ông T, bảo vệ Trạm Y tế phường Hiệp Bình Chánh, báo giá test nhanh COVID-19 là 1 triệu đồng/người.

Anh P về nhà, sau đó nhận được cuộc gọi của nữ nhân viên y tế, báo là đến làm xét nghiệm theo yêu cầu.

Nữ nhân viên này trong trang phục bảo hộ mang dụng cụ theo và thực hiện việc xét nghiệm khoảng 20 phút là có kết quả âm tính. Sau đó nữ nhân viên y tế giao giấy xác nhận kết quả âm tính đã in, ký, đóng dấu sẵn và thu 1 triệu đồng.

Trên phiếu kết quả xét nghiệm vi sinh ghi: Bệnh viện (BV) TP Thủ Đức, tên bác sĩ (BS) điều trị và chữ ký của BS TL, Trưởng Khoa xét nghiệm. Phiếu này cũng thể hiện có mộc tròn của BV.



Nhân viên y tế lấy 750.000 đồng khi chúng tôi chỉ test một người

thay vì hai người.

Muốn test thì để thông tin lại

Tương tự, ngày 27-9, anh N đến Trạm Y tế phường Hiệp Bình Chánh để test nhanh COVID-19 nhưng nơi đây báo là trạm chỉ test cho shipper.

Khi anh N ra khu vực để lấy xe chuẩn bị đi về thì bảo vệ tên T cho hay: “Hiện 34 trạm y tế tại TP Thủ Đức đã không cho test nữa, chỉ có dịch vụ test tại nhà thôi. Nếu không thì em chạy sang BV 7C (BV Quân dân y miền Đông quận 9 cũ) mới có test nhanh”.

Ông cũng cho hay là nếu muốn test tại nhà thì đăng ký nhưng phải hai người để bớt tốn kém. “Một người chi phí 1 triệu đồng; hai người thì chỉ 1,4 triệu đồng. 5 phút sau khi test xong, kết quả âm tính là tụi em có giấy tờ luôn” - ông T nói.

Sau đó, ông đưa mảnh giấy, yêu cầu anh N ghi họ tên, năm sinh, địa chỉ nhà, số điện thoại… “Để người ta in giấy cho mình đi luôn” - ông nói.

Theo BS Nguyễn Lan Anh, Phó Giám đốc BV TP Thủ Đức, chi phí test nhanh COVID-19 tại BV TP Thủ Đức là 238.000 đồng/người, nếu test tại nhà sẽ cộng thêm 350.000 đồng tiền công. Tổng của chi phí test nhanh COVID-19 tại nhà là 588.000 đồng/người/lần test.

Sau khi có thông tin của anh N, ông cầm tờ giấy đi vào phía trong. Tuy nhiên, khi anh N vừa ra khỏi cổng định về nhà thì ông T gọi điện thoại, hỏi sao chỉ ghi thông tin một người, “anh đã nói là hai người anh mới làm” - ông T nói.

Anh N phải tìm thêm bạn bè và đọc thông tin qua điện thoại cho ông T.

Khoảng 10 phút sau, anh N nhận được điện thoại của người xưng là nhân viên y tế Phòng khám Hiệp Bình Chánh ngay trạm y tế phường tới test nhanh và đang đứng trước địa chỉ được cho.

Lúc này anh N tiếp tục hỏi giá và được nhân viên này thông báo: Hai người là 1,4 triệu đồng và cho hay là chỉ nhận thông tin là 1,4 triệu đồng rồi đi làm chứ không biết gì nên không thể giảm giá. Cho là giá quá cao, anh N xin lỗi nhân viên và từ chối xét nghiệm.

Giao ngay giấy xét nghiệm tại nhà sau khi test Ngày 26-9, chúng tôi liên hệ với số điện thoại nhân viên y tế mà anh P cung cấp hỏi muốn làm test nhanh COVID-19, nữ nhân viên cho biết sẽ đến nhà test với giá 1,5 triệu đồng cho hai người. “Một người thì không đủ công, phải trả 1 triệu đồng” - nữ nhân viên này nói. Sáng hôm sau, nhân viên Phòng khám đa khoa vệ tinh Hiệp Bình Chánh liên lạc, xin thông tin gồm họ tên, năm sinh, số điện thoai, địa chỉ nhà… và khoảng 20 phút sau, hai nữ nhân viên đeo bảng tên, mang theo một túi y tế đi xe máy đến và giới thiệu là nhân viên y tế đến test nhanh. Sau khi mặc đồ bảo hộ, một nhân viên lấy dụng cụ y tế test nhanh cho chúng tôi. Khoảng 15 phút sau, khi có kết quả âm tính, người này lấy ra phiếu kết quả xét nghiệm. Vì chỉ có một người làm xét nghiệm nên nữ nhân viên đồng ý lấy 750.000 đồng, “còn người kia khi nào cần thì họ test sau” - nữ nhân viên nói.

Trưởng phòng khám: Nhân viên y tế đã thu sai



Về việc nhân viên Phòng khám đa khoa vệ tinh Hiệp Bình Chánh thu phí cao hơn quy định của BV, lãnh đạo BV TP Thủ Đức thừa nhận có sai sót trong việc cấp phiếu kết quả xét nghiệm và thu tiền phí test nhanh COVID-19 sai.

BS trưởng Phòng khám đa khoa vệ tinh Hiệp Bình Chánh, người ký trên mẫu giấy phiếu xét nghiệm, thừa nhận là nhân viên đã làm sai quy trình. “Mẫu giấy này chỉ được cấp sau khi có kết quả test COVID-19, không được in ra trước hay cấp trước cho bệnh nhân. Bản chất chữ ký số hiện trong đường link hết rồi, nếu mấy bạn nhập kết quả lên thì nó sẽ hiện lên rồi in ra” - BS giải thích vì sao nhân viên có thể in phiếu xét nghiệm trước khi test.

BS này nói cụ thể hơn: Về nguyên tắc, nhân viên y tế phải đi test cho người dân, sau khi có kết quả thì phải về phường in rồi mới đưa kết quả. Riêng mộc đỏ của BV TP Thủ Đức thì có thể đóng trước vì có thể kiểm soát được theo số lượng tờ giấy phiếu xét nghiệm.

“Theo giải thích của điều dưỡng trưởng, do test tại nhà đi tới đi lui rất khó nên mấy bạn in ra sẵn, nếu như kết quả dương tính thì mấy bạn giữ lại và nếu âm tính thì đưa giấy cho người dân. Nhưng như vậy là sai” - BS nhấn mạnh.



Nhân viên y tế đến nhà trả lại 412.000 đồng cho gia đình anh P, kèm theo hóa đơn mà trước đó nhân viên y tế không giao. Ảnh: T.SANG

Nói về chi phí giá dịch vụ test nhanh COVID-19, lãnh đạo Phòng khám đa khoa vệ tinh Hiệp Bình Chánh thông tin: Mỗi tuần, phòng khám sẽ có hai nhân viên thực hiện luân phiên đi test nhanh COVID-19 tại nhà. Trong tuần vừa qua, điều dưỡng NNTK và LTH phụ trách, tuy nhiên còn có một BS đi cùng với K để học cách test nhanh COVID-19.

“Qua làm việc, điều dưỡng K giải trình, thừa nhận thu 750.000 đồng/người là theo tư vấn của H. Còn người phụ trách LTH thừa nhận có tư vấn thu 1 triệu đồng/người theo lời của bảo vệ T (nhân viên bảo vệ Trạm Y tế phường Hiệp Bình Chánh - PV) và bản thân H cũng thừa nhận ngày 23-9 có thu 1 triệu đồng của anh P” - lãnh đạo Phòng khám đa khoa vệ tinh Hiệp Bình Chánh nói.

Nữ BS này rơi nước mắt nói: “Tôi không hiểu sao nhân viên lại làm vậy, quá kinh khủng, một vài người tư lợi cá nhân mà ảnh hưởng tới một hệ thống thì tôi không thể chấp nhận được”.

Được biết, điều dưỡng K làm việc tại phòng khám hơn một năm, còn H vào thử việc và làm điều dưỡng chính thức từ tháng 7-2021.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của PV, nhân viên y tế Phòng khám đa khoa vệ tinh Hiệp Bình Chánh đã đi xin lỗi, trả lại tiền thu vượt, giao hóa đơn thu tiền theo quy định.

Lãnh đạo Phòng khám đa khoa vệ tinh Hiệp Bình Chánh cũng cho biết qua kiểm tra danh sách, trong ngày 23-9 phòng khám có thực hiện test nhanh COVID-19 tại nhà cho người dân bốn trường hợp, trong ngày 25-9 có hai trường hợp và ngày 27-9 có một trường hợp. Các ngày khác phòng khám chưa thống kê, và sẽ xác minh thêm.

Qua xác minh của BV TP Thủ Đức, các trường hợp mà chúng tôi phản ánh, BV có nhận được hóa đơn thu 588.000 đồng, chứng tỏ khoản tiền chênh lệch đã vào túi riêng.