Ngày 20-8, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết vừa có văn bản yêu cầu hai phòng khám là phòng khám đa khoa Ngọc Hồng (TP Dĩ An) và phòng khám đã khoa Phúc An Khang (TP Thuận An) tạm dừng hoạt động khám chưa bệnh để phục vụ công tác điều tra.



Phòng khám đa khoa Ngọc Hồng cho rằng không đủ năng lực tiếp nhận trường hợp của ông D. Ảnh: LÊ ÁNH

Văn bản nêu rõ, yêu cầu hai phòng khám này tạm dựng hoạt động khám, chữa bệnh để phục vụ công tác xác minh sự việc của cơ quan pháp luật và Thanh tra Sở Y tế. Khi có kết luận của cơ quan pháp luật có thẩm quyền, Sở Y tế sẽ tiến hành hậu kiểm các điều kiện, khám chữa bệnh theo quy định.

Đây là hai phòng khám liên quan đến việc hai bệnh nhân được đưa đến cấp cứu, nhưng không được tiếp nhận dẫn đến người bệnh tử vong sau đó.

Cụ thể, khuya 13-8 ông ND (57 tuổi, quê ở Trà Vinh, tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) được người nhà chở đi cấp cứu. Khi đưa đến phòng khám đa khoa Ngọc Hồng, các nhân viên y tế đã yêu cầu ông D. và người con gái test nhanh COVID-19.

Sau khi cả hai người cho kết quả âm tính, thì ông D. được đưa lên băng ca vào bên trong. Tuy nhiên, bác sĩ không tiếp nhận với lý do người bệnh tri giác lơ mơ, không tiếp xúc được, tiêu chảy, nôn ói, có tiền sử bệnh cao huyết áp và từng bị đột quỵ. Điều này là vượt quá chuyên môn nên phía phòng khám đề nghị chuyển lên tuyến trên.

Ngoài phòng khám đa khoa Ngọc Hồng thì còn có 4 cơ sở y tế khác có liên quan đến vụ việc này gồm: Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện đa khoa An Phú, Phòng khám tư nhân Nam Anh và Trung tâm y tế TP Dĩ An.



Người bảo vệ của phòng khám Phúc An Khang hướng dẫn cho người nhà đưa người bệnh đi khám tại một bệnh viện gần đó. Ảnh: LÊ ÁNH

Còn tại, phòng khám đa khoa Phúc An Khang, bà NTK (50 tuổi, quê ở Cà Mau, tạm trú phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) được người nhà đưa đến cấp cứu vì thấy trong người mệt, ho và khó thở.

Tuy nhiên, khi tới trước cổng bệnh viện thì gặp một người bảo vệ. Sau gần một phút nói chuyện, người bảo vệ hướng dẫn người nhà đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần đó để khám bệnh. Nhưng khi người nhà đưa bà K. đi được khoảng vài trăm mét thì nạn nhân đã tử vong.

Đại diện phòng khám đa khoa Phúc An Khang cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc phòng khám vẫn hoạt động cấp cứu 24/24, việc khám chữa bệnh vẫn diễn ra bình thường. Từ thời điểm mở cửa đến khi nhận được thông tin của Công an phường Thuận Giao có vụ việc như trên thì Phòng khám không nhận được thông tin có người đến khám, cấp cứu từ bộ phận bảo vệ.

Liên quan đến hai vụ việc này, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan thành lập tổ kiểm tra liên ngành khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân thì phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nếu có liên quan đến trách nhiệm của Bệnh viện Quân y 4 thì chuyển hồ cho đơn vị chủ quản của bệnh viện xem xét, xử lý theo quy định.