Điều chuyển nhiều cán bộ để xảy ra buôn lậu ở Quảng Ninh

Ngày 23-12, Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo Đảng ủy Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra vụ buôn lậu tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

Trước đó, ngày 21-12, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã chủ trì cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo về công tác phối hợp xử lý vụ buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà).



Nhiều lãnh đạo cơ quan chức năng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh bị yêu cầu điều chuyển. Ảnh: ĐH

Sau khi nghe ý kiến đại diện Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan báo cáo, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hà thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan để chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét điều chuyển thay thế cán bộ lãnh đạo Đồn Biên phòng Quảng Đức, Chi cục Hải quan, Ban quản lý cửa khẩu Bắc Phong sinh.



Theo Tỉnh ủy Quảng Ninh, khi cơ quan chức năng kết luận sai phạm sẽ xử lý cán bộ đảng viên, tổ chức Đảng không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh được giao theo dõi, giám sát, báo cáo Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Trước đó, ngày 18-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh do Đào Văn Chấp (51 tuổi, trú TP Móng Cái) cầm đầu.

Cơ quan chức năng bắt giữ 300 tấn hàng tại khu vực Bắc Phong Sinh. Khám xét các kho trung chuyển của đường dây này tại Hưng Yên, Hà Nội, cơ quan chức năng thu giữ thêm 200 tấn hàng và 20 xe container, xe tải. Lượng hàng lậu bị bắt giữ này được cơ quan chức năng xác định đã thông quan qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh.