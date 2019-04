Đoàn công tác TP.HCM dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Chiều nay 12- 4, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh do ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An).



Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh dâng hoa Khu di tích Kim Liên.

Tại quê hương Bác Hồ, Đoàn đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho đồng bào miền Nam những tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất, người từng nói: “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi...”.

Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh hành hương về quê Bác trong dịp đặc biệt hướng tới kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm thực hiện Di chúc của Người và 129 năm ngày sinh của Bác Hồ.

Đoàn công tác nguyện mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người, phấn đấu cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn về thăm Khu lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn và cuộc đời cao đẹp của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong- người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh dâng hoa, dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: NTV.

Chiều cùng ngày, các đại biểu cũng tới thăm Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (TP Vinh).



Tối cùng ngày, Đoàn tham dự Cầu truyền hình kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) với chủ đề “Nguồn sáng dẫn đường”.

Cầu truyền hình “Nguồn sáng dẫn đường” do Thành ủy - UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An thực hiện tại 2 điểm cầu: Khu Di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày mai 13-3, tại TP Vinh sẽ diễn ra Hội nghị Tổng kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2014-2019 và ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2025 giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An.