Đồng Nai: Bổ nhiệm 1 Phó GĐ Công an, 2 lãnh đạo nghỉ chờ hưu

Sáng 1-6, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Phòng an ninh Chính trị Nội bộ công an tỉnh Đồng Nai, giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.



Đại tá Trần Tiến Đạt trong một buổi cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: CTV.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh, đại tá Trần Tiến Đạt đã đảm đương nhiều vị trí công tác tại Công an tỉnh Đồng Nai như: Chánh văn phòng Công an tỉnh, Trưởng Công an TP Biên Hòa rồi làm Trưởng Phòng an ninh Chính trị nội bộ.



Hình ảnh đại tá Nguyễn Văn Kim có mặt tại hiện trường vụ sập tường 10 người chết tại KCN Giang Điền (Trảng Bom).

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an công bố quyết định của về việc cho nghỉ chờ hưu theo nguyện vọng với hai Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai là đại tá Nguyễn Văn Kim (Thủ trưởng Cơ quan điều tra) và đại tá Trần Thị Ngọc Thuận (Phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai, phụ trách hậu cần và xây dựng lực lượng).



Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận. Ảnh: Tư Liệu CTV.

Như vậy, thời điểm này Công an tỉnh Đồng Nai có tất cả 7 phó giám đốc gồm đại tá Đạt vừa bổ nhiệm, các đại tá Bùi Hữu Danh, Văn Quyết Thắng, Trần Tuấn Triệu, Lê Quang Nhân, Nguyễn Ngọc Quang và thượng tá Nguyễn Xuân Thao.