Đưa 125 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về đất mẹ

Ngày 24-7, Quân khu 9 phối hợp với Tỉnh An Giang tổ chức Lễ truy điệu và an táng 172 hài cốt liệt sỹ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).



Hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, trong giai đoạn mùa khô 2018-2019, lực lượng đã tìm kiếm và quy tập được 172 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ ở Campuchia (125 hài cốt) và trên địa bàn tỉnh An Giang (47 hài cốt). Trong đó, có 169 hài cốt chưa xác định được danh tính.

Phát biểu tại lễ truy điệu, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định việc tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sỹ về an nghỉ trong lòng đất mẹ để người thân của các liệt sỹ và nhân dân có điều kiện viếng thăm, tri ân. "Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang sẽ làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và những người có công với cách mạng"- vị Chủ tịch nói.