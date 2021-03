Ngày 18-3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 19 đến nay.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết trong những tháng đầu năm, các cơ quan tố tụng đã kết thúc điều tra sáu vụ án/70 bị can; ban hành cáo trạng truy tố năm vụ án/45 bị can; xét xử sơ thẩm bốn vụ án/15 bị cáo; xét xử phúc thẩm một vụ án/1 bị cáo; đồng thời mở rộng điều tra, đi sâu làm rõ bản chất hành vi chiếm đoạt, tham nhũng, khởi tố thêm nhiều bị can trong một số vụ án.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập 22 đoàn kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh.

Thanh tra Chính phủ hoàn thành việc thanh tra việc việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp và Tổng công ty Chè Việt Nam.

Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các các cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; phấn đấu kết thúc điều tra bốn vụ án; ban hành cáo trạng truy tố tám vụ án; xét xử sơ thẩm 11 vụ án; xét xử phúc thẩm tám vụ án và kết thúc xác minh, xử lý 10 vụ việc theo đúng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đề xuất Ban Chỉ đạo kết thúc chỉ đạo xử lý đối với bảy vụ án, một vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, do đã kết thúc việc xử lý theo quy định của pháp luật; chuyển bảy vụ án một vụ việc cho Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Đưa bốn vụ việc, vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo Cũng tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo cũng thống nhất đưa bốn vụ việc, vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Cụ thể, vụ việc sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến một số dự án tại tỉnh Khánh Hòa. Vụ án tham ô tài sản; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) và các đơn vị có liên quan. Vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận. Vụ án đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Buôn lậu; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra tại Đồng Nai và một số tỉnh, TP khác.