Emagazine: TP.HCM và cuộc chiến xoay chiều trước đại dịch COVID-19

Khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, điều mà lãnh đạo TP lo lắng nhất là đời sống và an sinh của người dân. “Những người đã khó khăn trước đây nay do giãn cách xã hội lại tiếp tục khó khăn, những người trước đây có cuộc sống cơ bản nhưng do dịch bệnh kéo dài nên họ cũng trở thành người khó khăn” - ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP nói khi triển khai gói hỗ trợ lần thứ ba. Sau hai gói hỗ trợ với tổng số tiền hơn 6.000 tỉ đồng nhưng vẫn chưa đủ, TP.HCM đã thông qua gói hỗ trợ lần 3 cho trên 7,3 triệu người không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú với tổng ngân sách là 7.300 tỉ đồng. Gói hỗ trợ này hiện đang được trao tận tay cho người dân. Cùng với gói hỗ trợ lần ba, đến nay, TP.HCM đã cấp 14.100 tấn gạo đến các xã, phường, thị trấn; đã cấp gần 2 triệu túi an sinh đến với người dân nghèo. Gói hỗ trợ an sinh gồm tiền mặt, gạo và túi quà an sinh là những phần hỗ trợ với bà con trong thời gian thực hiện giãn cách.