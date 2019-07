GĐ Công an Vĩnh Long được điều động làm GĐ Công an Đồng Tháp

Ngày 17-7, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến làm việc, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an tại Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, Cục tổ chức cán bộ-Bộ Công an công bố các quyết định của Bộ trưởng về việc nghỉ công tác chờ hưu đối với Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn và điều động Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.



Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định và tặng hoa cho Đại tá Nguyễn Văn Hiểu đến giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đồng thời thông báo quyết định điều động Đại tá Đoàn Minh Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.