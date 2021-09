Tối 12-9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết thí điểm cấp giấy đi đường có mã QR cho 6 đơn vị thuộc cơ quan Nhà nước.

Đây là giai đoạn một thuộc phương án cấp giấy đi đường cho các đối tượng được phép di chuyển trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố mà UBND TP giao cho Công an TP chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị Nhà nước và người lao động làm việc ở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong, ngoài Nhà nước đang được phép hoạt động, thống nhất sử dụng giấy đi đường do Công an thành phố cấp khi di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại.

Việc cấp giấy đi đường được thực hiện trên phần mềm hệ thống trang website: https://giaydiduong.cantho.gov.vn.

Quá trình đăng ký, thẩm định, cấp duyệt và chuyển giấy đi đường cho cán bộ, công chức, người dân được thực hiện trên phần mềm đã được thiết lập và được ứng dụng chuyển giao bằng công nghệ phần mềm.



Mẫu giấy đi đường đường có mã QR do Công an TP Cần Thơ cấp

Phương án cấp giấy đi đường được chia làm 4 giai đoạn.

“Ở giai đoạn 1 này, Công an thí điểm tiến hành cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức thuộc 6 đơn vị gồm thuộc Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, Sở Nội vụ, Sở Thông tin truyền thông và VNPT Cần Thơ. Nếu phương án ổn thì tiến tới áp dụng các giai đoạn tiếp theo, tạo luồng xanh để dân hoạt động. Đối với các đối tượng khác và người dân vẫn sử dụng giấy đi đường đã cấp trước đó; đồng thời thành phố cũng tạo điều kiện để lưu thông hàng hóa, sản xuất, thu mua nông sản được thuận lợi nhất”, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho thông tin.

Giai đoạn 2 sẽ tiến hành cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước còn lại và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn sau khi thực hiện xong giai đoạn 1 (sẽ có thông báo sau). Giai đoạn 3 cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức thuộc quản lý của UBND quận, huyện sau khi thực hiện xong giai đoạn 2. Giai đoạn cuối cùng sẽ cấp giấy đi đường cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân và các đối tượng còn lại chưa được cấp.



Lực lượng công an tại các chốt kiểm soát kiểm tra giấy đi đường người dân khi di chuyển. Ảnh: HD

Theo đó khi di chuyển cán bộ, công chức, người lao động sử dụng giấy đi đường bằng giấy do đơn vị in hoặc có thể sử dụng điện thoại thông minh chụp hình đầy đủ nội dung và mã QR trên giấy đi đường đã được cấp để đối chiếu khi được lực lượng công an kiểm tra.

Lực lượng công an tại chốt kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp giấy đi đường hoặc sử dụng điện thoại thông minh dùng camera quét mã QR nếu đối chiếu đúng, đầy đủ thông tin trên hệ thống để xác nhận để được kiểm tra và cho thông qua chốt kiểm soát.

Mọi thông tin về tổng số lượng kiểm tra của tất cả các sở, ban, ngành; số liệu kiểm tra đều được chuyển về máy chủ do Công an thành phố quản lý.

Các trường hợp không yêu cầu cần có giấy đi đường Cán bộ, nhân viên ngành y tế có thẻ ngành y tế hoặc được cấp giấy đi đường do Sở y tế, thủ trưởng cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật. Người dân đi tiêm vaccine có tin nhắn báo hoặc giấy báo mời tiêm theo lịch của cơ quan thẩm quyền. Lực lượng vũ trang có thẻ ngành hoặc mặc trang phục của ngành. Các trường hợp cấp cứu y tế, thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, tang lễ và các tình huống khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật.