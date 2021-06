Ngày 29-6, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2021. Đến dự Hội nghị có các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.

Tại Hội nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh Vũ Hồng Văn.



Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường (bên trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn. Ảnh: CAĐN.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, 6 tháng đầu năm, công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm đã mang lại kết quả tịch cực. Trong đó, tội phạm hình sự đã kéo giảm được 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Công tác điều tra, xử lý các loại tội phạm đạt tỷ lệ hơn 92%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95%.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí. Đặc biệt, đối với 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân Công an tỉnh đã thực hiện đạt chỉ tiêu Bộ Công an giao và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã biểu dương những kết quả mà lực lượng Công an đã đạt được. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh trong thời gian tới có các giải pháp để thực hiện bằng được mục tiêu, kế hoạch đã để ra trong năm 2021 là kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp để phòng, chống tội phạm trên từng địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách với tinh thần “thượng tôn pháp luật” và phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; nơi nào để tội phạm lộng hành xử lý thì phải kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương đó.