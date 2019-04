Hà Nội điều động 137 công an về cấp xã

Chiều 1-4, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định triển khai bố trí công an chính quy tại 23 xã của 13 huyện trên địa bàn TP.



Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, trao quyết định cho các cán bộ đảm nhiệm chức danh công an xã. Ảnh: Bộ Công an

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố quyết định điều động 23 trưởng công an xã, 34 phó trưởng công an xã và 80 công an viên về đảm nhiệm chức danh công an xã tại 23 xã của 13 huyện thuộc TP Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an, đề nghị những cán bộ trên xác định việc đảm nhiệm chức danh công an xã là một nhiệm vụ chính trị quan trọng; là bộ mặt đại diện cho lực lượng công an nhân dân tại cơ sở.

Do đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết, tác phong người cán bộ đảng viên, không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, nghiệp vụ chuyên môn. Ngoài thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, phải đồng hành cùng nhân dân và chính quyền cơ sở trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Giao nhiệm vụ cho 137 công an được điều động, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhận định với địa bàn mới, công việc mới, việc triển khai nhiệm vụ sẽ gặp nhiều khó khăn.

Giám đốc Công an TP Hà Nội mong muốn cấp ủy, chính quyền các huyện đặc biệt là các xã cần quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ được bố trí là Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng theo Trung tướng Đoàn Duy Khương, đây là đợt đầu giai đoạn 1 triển khai đưa Công an chính quy về đảm trách nhiệm vụ Công an xã trên địa bàn Hà Nội, là đợt thử nghiệm đưa các cán bộ, chiến sỹ xuất sắc của Công an các huyện, phòng nghiệp vụ về cọ sát với thực tế cơ sở.