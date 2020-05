Hàng chục ô tô bị đập kính trộm tài sản ở Đà Nẵng

Tình trạng đập kính ô tô trộm tài sản ở TP Đà Nẵng từng xảy ra nhưng lắng xuống sau khi công an bắt được một nghi phạm. Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng này xuất hiện liên tục trở lại.



Bảy ô tô bị đập kính ở ngay sân chung cư

Theo anh HTH (ngụ tại một chung cư ở phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), sáng 30-4, gia đình chuẩn bị đồ đạc để đi chơi lễ, khi xuống sân chung cư để lấy ô tô hiệu Mercedes thì phát hiện kính cửa xe bị đập phá, vỡ vụn.

“Khi tôi đi báo công an thì biết được trước tôi đã có bốn người trình báo việc kính ô tô bị đập. Sau đó thì bảo vệ chung cư thông báo đã có bảy ô tô hư hại do có người đập phá, lấy tài sản bên trong. Điều này khiến nhiều người lo lắng vì từ trước giờ nơi đây an ninh rất tốt” - anh H. nói.

Còn người đàn ông khác đỗ xe tại kiệt 114 Hà Huy Tập (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) cũng trình báo bị kẻ gian đập phá cửa kính xe trong đêm và lấy mất 7 triệu đồng bên trong… Hay tại tổ 44 (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), nơi đây xảy ra liên tục năm vụ tương tự.

Theo ông Lê Tự Tấn, tổ trưởng tổ 29, phường Hòa Cường Bắc, thời gian vừa qua khu vực nơi ông ở liên tục xuất hiện tình trạng trộm cắp. Ngoài việc đập kính ô tô, kẻ trộm còn cạy cửa, đập kính nhà. Ông Tấn cho hay đã cảnh báo tình trạng này đến lãnh đạo khu phố, phường để có biện pháp ngăn chặn.



Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) điều tra một ô tô sang bị đập kính. Ảnh nhỏ: Một ô tô đậu trên đường bị đập vỡ kính vào ban đêm. Ảnh: HẢI HIẾU

Thói quen đậu xe ở ngoài khiến tội phạm nhòm ngó

Công an TP Đà Nẵng cho hay trong tháng 4, tại năm quận ở TP đã ghi nhận khoảng 20 vụ việc cạy cửa, đập kính ô tô để trộm cắp tài sản. Phương thức, thủ đoạn gây án của thủ phạm rất chuyên nghiệp và manh động. Các vụ trộm thường xảy ra vào đêm khuya, trên tuyến đường vắng, kính xe bị đập không gây báo động.

Hiện toàn TP Đà Nẵng có hơn 110.000 ô tô. Số lượng đăng ký mới ô tô ở Đà Nẵng cũng tăng đáng kể trong thời gian qua (trung bình mỗi tháng khoảng 1.500 chiếc) gây nên tình trạng thiếu bãi đỗ xe, do đó rất nhiều ô tô cá nhân phải đỗ trên các tuyến đường vào ban đêm.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng có nhiều khu dân cư có đường sá rộng rãi, có thể đậu xe ngoài đường. Vì thế, thói quen xây dựng của người dân là không thiết kế gara ô tô trong nhà, điều này tạo điều kiện cho tội phạm trộm cắp tài sản trong ô tô hoạt động.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã yêu cầu tất cả đơn vị, nhất là công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự; đấu tranh điều tra làm rõ các vụ án vi phạm. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác, tự ý thức bảo vệ tài sản của mình.