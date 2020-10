Hàng loạt ngôi nhà huyện miền núi Thừa Thiên-Huế tốc mái

Đến tối ngày 28-10, lãnh đạo hai huyện A Lưới và Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) cho biết mưa lớn kèm theo gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão số 9 đã khiến rất nhiều nhà dân của hai huyện này bị hư hỏng.



Nhiều ngôi nhà của huyện Nam Đông và A Lưới tốc mái.

Được biết, hiện có khoảng 100 nhà bị tốc mái, tuy nhiên, đây chưa phải là số liệu cuối cùng vì việc thống kê vẫn đang được tiến hành. Hiện gió đã giảm nhưng mưa lớn tại khu vực này vẫn tiếp diễn.

Ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, cũng cho biết bão số 9 ngoài làm nhiều ngôi nhà tốc mái thì nhiều diện tích cao su và keo tràm bị gãy đổ. Số thiệt hại này nằm rải rác nhiều xã và hiện chưa thể thống kê.



Cột điện bị đổ gãy.



Nhiều cây xanh bật gốc.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh này cho biết do ảnh hưởng của bão số 9 nên tại Thừa Thiên - Huế đã có mưa to, mưa rất to, với lượng phổ biến 80-270mm, có nơi cao hơn như Thượng Nhật 338mm, Nam Đông 486mm.

Dự báo, trong đêm nay và ngày mai 29-10, ở Thừa Thiên - Huế còn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.