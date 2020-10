Người dân nấu cơm cho tài xế, hành khách dừng xe tránh bão

Chiều 28-10, Đại úy Trần Hải Dương, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9 nên có hàng trăm phương tiện giao thông dừng đỗ trên QL1A đoạn qua thị trấn Lăng Cô.



Cơm được người dân hai bên đường nấu mang đến tận nơi giao cho các tài xế và hành khách trên xe trong lúc đậu tránh bão. Ảnh: N.DO

Theo đó, có khoảng 600 phương tiện giao thông và ôtô khách chạy tuyến Bắc - Nam đã dừng lại để tránh trú bão số 9 ở thị trấn Lăng Cô trước khi qua hầm Hải Vân. Các phương tiện dừng đỗ kéo dài khoảng 5km trên QL1A.

Trạm CSGT Phú Lộc đã huy động 100% quân số để điều tiết giao thông từ Km 894 QL1A trở ra hướng Bắc nhằm đảm bảo ATGT trên tuyến.

Trước lượng xe tránh bão lớn, chính quyền địa phương và người dân đã nấu hơn 1.000 suất cơm, chuẩn bị hơn 1.000 chai nước khoáng phát miễn phí cho những tài xế, hành khách đang bị kẹt lại do bão.





Khoảng 600 phương điện dừng trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc. Ảnh: N.DO

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 nên vào ngày hôm nay tại Thừa Thiên Huế đã có mưa to, mưa rất to.