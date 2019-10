Hàng loạt vướng mắc trong 12 dự án thua lỗ

Các cơ quan tiếp tục làm rõ, xử lý các trường hợp vi phạm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng lưu ý, các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra tiếp tục phối hợp để phát hiện, kết luận và xử lý các trường hợp vi phạm; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là trách nhiệm đối với phần tài sản bị thất thoát, thiệt hại do vi phạm gây ra. Theo ban chỉ đạo xử lý 12 dự án yếu kém ngành công thương, đến nay các dự án đều đã được thanh tra ở các cấp độ Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành và thanh tra của địa phương với tổng số 24 cuộc thanh tra, trong đó có 22 cuộc đã có kết luận thanh tra. Bộ Công an đang làm việc với các đơn vị liên quan để thu thập tài liệu, tổ chức điều tra, xác minh, củng cố chứng cứ. Theo đó, đối với các dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyste Đình Vũ, dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ, dự án mở rộng giai đoạn II Nhà máy gang thép Thái Nguyên, Bộ Công an đã tiếp nhận kết luận thanh tra, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về các tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm các quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Hiện các vụ án đang trong quá trình điều tra. Đối với các dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi, dự án Nhà máy đạm Ninh Bình, dự án nhà máy công nghiệp tàu thủy Dung Quất, dự án nhà máy bột giấy Phương Nam, dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 - Lào Cai, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá các kết luận thanh tra để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.